Как при замене масла не угробить двигатель машины, работающий на газе

Еще лет двадцать назад, анализируя отечественный авторынок, многие эксперты отмечали его специфичность. Она заключается в таких аспектах, как сложные условия эксплуатации машин, разнообразие климатических поясов, невысокое качество топлива, большие нагрузки на дороги, пробки, огромное количество старых авто. Конечно же, со временем отечественный автопарк (в первую очередь — легковых), а также условия их эксплуатации и технического обслуживания стали заметно меняться. Этому в значительной степени способствовал ряд серьезных мер, предпринятых государственными структурами.
К ним, прежде всего, стоит отнести определенное улучшение качества топлива, производимого в нашей стране, разумное следование ключевым мировым тенденциям в автомобилестроении, а также изменение самой структуры автопарка. Безусловно, отмеченные изменения не могли не затронуть сферу разработки и производства моторных масел, рецептуры которых за последние годы постоянно совершенствовались и «подстраивались» под жесткие технологические и экологические требования, в том числе принимаемые и в России.
К слову, в нашей стране «транспортно-экологические» подвижки приобретают все более конкретные формы. За примерами далеко ходить не надо. Так, еще и двух месяцев не прошло со дня старта государственной программы по льготному переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо. В правительственном постановлении намечены планы, в ходе реализации которых государство обязуется оплатить автовладельцам почти 70% стоимости перевода машины на метан, а «Газпром» — компенсировать еще до 30% бонусами на его заправку (о подробностях проекта можно узнать здесь).
Безусловно, если данная госпрограмма сработает, то со временем можно будет надеяться на то, что в воздух в наших городах станет чище, а автовладельцы смогут существенно экономить при поездках на личном транспорте. Но это — в будущем. А пока тем из водителей, кто решил уже сегодня «перейти на газ», пожелаем удачно реализовать свою задумку. И еще никогда не забывать, что мотор с газобалонным оборудованием требует особого ухода и контроля. В частности, одним из ключевых аспектов, касающихся корректной работы автомобильного движка на газе, является и применение соответствующих моторных масел.
Дело в том, газовоздушная смесь при сгорании выделяет куда большее количество водяных паров, чем в двигателях на жидком топливе. Поскольку эти пары могут проникать в систему смазки, моторные масла для «газовых» двигателей должны обладать высокой стойкостью к обводнению. Впрочем, это еще не все.
Надо понимать, что из-за особенностей «газового» смесеобразования, в камере сгорания могут со временем образовываться твердые частицы сгоревшего масла (зольные отложения), резко ухудшающие рабочие параметры мотора. Чтобы такого не происходило, в двигатель рекомендуется заливать так называемые малозольные масла, отличающиеся пониженным содержанием металлорганических присадок.
Кстати, такие составы уже появились на нашем рынке. Например, одной из первых свои масла нового поколения, оптимально адаптированные под автомобили с ГБО, недавно представила немецкая компания Liqui Moly. Речь идет о двух синтетических маслах серии Optimal New Generation, созданных на основе современных НС-технологий.
По оценкам отечественных специалистов, изучивших оба продукта (один с индексом вязкости 5W30, второй — с индексом 5W40), они идеально походят для машин, работающих на газовом топливе, применяемом во многих российских регионах. Как отмечают сами разработчики, новинки относятся к классу Mid SAPS, что говорит о наличии в них специально модифицированного пакета присадок с ограниченным содержанием цинка, фосфора и серы. Такой набор компонентов эффективно минимизирует образование вредных зольных отложений в двигателе при сгорании газовоздушной смеси.
Что касается применимости, то масла Optimal New Generation предназначеы для большинства современных автомобилей европейских (VW, Audi, Skoda, BMW, Mersedec, Opel, Citroёn), а также корейских и китайских марок, в том числе собранных в России. Что неудивительно, ведь оба продукта соответствуют качеству API SN plus, ACEA C2\C3 и требованиям МВ 229.31. Поэтому новые Optimal New Generation можно заливать и в двигатели машин, катализаторы или сажевые фильтры которых требуют обязательного использования малозольного моторного масла.