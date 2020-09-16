Как при замене масла не угробить двигатель машины, работающий на газе

К слову, в нашей стране «транспортно-экологические» подвижки приобретают все более конкретные формы. За примерами далеко ходить не надо. Так, еще и двух месяцев не прошло со дня старта государственной программы по льготному переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо. В правительственном постановлении намечены планы, в ходе реализации которых государство обязуется оплатить автовладельцам почти 70% стоимости перевода машины на метан, а «Газпром» — компенсировать еще до 30% бонусами на его заправку (о подробностях проекта можно узнать здесь).

Безусловно, если данная госпрограмма сработает, то со временем можно будет надеяться на то, что в воздух в наших городах станет чище, а автовладельцы смогут существенно экономить при поездках на личном транспорте. Но это — в будущем. А пока тем из водителей, кто решил уже сегодня «перейти на газ», пожелаем удачно реализовать свою задумку. И еще никогда не забывать, что мотор с газобалонным оборудованием требует особого ухода и контроля. В частности, одним из ключевых аспектов, касающихся корректной работы автомобильного движка на газе, является и применение соответствующих моторных масел.