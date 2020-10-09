Защищаем себя и «железного коня»: как правильно подготовить гараж к зиме

Теплый и сухой гараж — мечта абсолютного большинства автовладельцев. У всех остальных он уже есть. Но руки до собственного «техпомещения» доходят редко, и львиная доля российских «боксов» становятся просто сараем, перевалочным пунктом между домом и дачей, куда и машину-то уже не поставить — места нет. Чтобы эту проблему решить, достаточно просто провести выходные и один раз навести порядок. А сейчас, в последние теплые и сухие выходные осени, лучшее для этого время.
Первым делом, естественно, стоит избавиться от мусора, которого в любом гараже более, чем достаточно. Если предметом не пользовались в течение года — вряд ли он уже пригодится. Покрышки от старого авто, который уже пять лет как продан, рваную одежду и пустые канистры нужно отнести в мусорный бак или выложить на доску объявлений. Хотите поскорее избавиться? Продавайте дешево или отдавайте даром — желающий забрать найдется мгновенно, даже до мусорки нести не придется.
Освободив помещение, оглядите крышу и стены. Протечки и водопады испортят не только хранящийся в гараже хлам, но и автомобиль, ведь нет ничего страшнее для машины, чем холодный и мокрый гараж. Идеальный вариант — отремонтировать крышу, покрыв новым профнастилом или заменив рубероид, но это будет стоить денег, которых и так нет. Так что локализуем проблемные места, самую простую туристическую горелку с баллоном газа и латаем бреши обрывками изоляции. Не лежит душа к огню? Используйте строительную пену, которая тоже справится с задачей.
Избавившись от протечек, нужно организовать пространство: даже после утилизации хлама, в стандартном гараже не хватит места для машины. «Боксы» бывают разные: широкие и узкие, короткие и длинные, поэтому идея со стеллажами подойдет не всем.
А вот место под потолком можно использовать почти всегда: там с комфортом разместятся не только лыжи, которые никто уже не надевал лет 15, но и самый разный скарб. Тоже самое можно сказать и про ворота, которые обычно никак не используют. Например, лопату для снега лучше всего повесить именно на них. Боитесь, что упадет на автомобиль? Ну так сделайте крепление, которые от этой незадачи точно убережет!
Ключевой момент подготовки к зимнему режиму — убрать с пола все, кроме пары канистр с «незамерзайкой». Инструмент — в органайзер на стену или в ящики на полки, шины на свою стеллажную ячейку, велосипед — под потолок, туристическое снаряжение — в самый теплый и сухой угол.
Прежде, чем насладиться полученным результатом, стоит вспомнить про «зимний набор»: мешки с песком и солью должны стоять как можно ближе к воротам, ломик, чтобы расколоть лед, неприятно каждый раз таскать от задней стенки, а жидкость для размораживая замков нужна не в салоне автомобиля, а за его пределами.