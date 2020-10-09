Защищаем себя и «железного коня»: как правильно подготовить гараж к зиме

Теплый и сухой гараж — мечта абсолютного большинства автовладельцев. У всех остальных он уже есть. Но руки до собственного «техпомещения» доходят редко, и львиная доля российских «боксов» становятся просто сараем, перевалочным пунктом между домом и дачей, куда и машину-то уже не поставить — места нет. Чтобы эту проблему решить, достаточно просто провести выходные и один раз навести порядок. А сейчас, в последние теплые и сухие выходные осени, лучшее для этого время.

Первым делом, естественно, стоит избавиться от мусора, которого в любом гараже более, чем достаточно. Если предметом не пользовались в течение года — вряд ли он уже пригодится. Покрышки от старого авто, который уже пять лет как продан, рваную одежду и пустые канистры нужно отнести в мусорный бак или выложить на доску объявлений. Хотите поскорее избавиться? Продавайте дешево или отдавайте даром — желающий забрать найдется мгновенно, даже до мусорки нести не придется.

Освободив помещение, оглядите крышу и стены. Протечки и водопады испортят не только хранящийся в гараже хлам, но и автомобиль, ведь нет ничего страшнее для машины, чем холодный и мокрый гараж. Идеальный вариант — отремонтировать крышу, покрыв новым профнастилом или заменив рубероид, но это будет стоить денег, которых и так нет. Так что локализуем проблемные места, самую простую туристическую горелку с баллоном газа и латаем бреши обрывками изоляции. Не лежит душа к огню? Используйте строительную пену, которая тоже справится с задачей.