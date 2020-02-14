Городским властям станет сложнее сносить гаражи автовладельцев

Росреестр направил в правительство законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

Документ был разработан совместно с Минэкономразвития. В случае его принятия, он коснется более чем 3,5 млн российских владельцев гаражей. На данный момент, из-за пробелов в законодательстве невозможно получить правоустанавливающие документы для построек на территории гаражных кооперативов. Понятие «гараж» не определено должным образом.

По этой причине граждане, десятилетиями фактически владеющие гаражами, с точи зрения текущего законодательства формально не имеют никаких прав на такого типа постройки и на землю, на которой они стоят.

В этих условиях власти городов имеют возможность в любой момент сносить гаражные кооперативы как самострой.

В качестве оснований для официального оформления гаража в собственность законопроект предлагает принимать факт длительного добросовестного использования гаража, а также ранее полученное решение о распределении гаража, документ о выплате пая в гаражном кооперативе, бумаги, подтверждающие перечисление платежей за эксплуатацию гаража и тому подобное.

В случае одобрения новеллы в Госдуме, местные власти лишатся возможности в любой момент удобный для себя момент сносить гаражные кооперативы с лица земли.