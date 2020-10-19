Что обязательно нужно сделать с автомобилем перед первыми заморозками

Середина осени — пора, когда днем может быть еще тепло, а ночью уже подмораживает. И здесь, главное для водителей — не прозевать момент, чтобы успеть подготовить свой автомобиль к «температурным качелям» и зиме в принципе. Увы, но многие из них, настолько привыкают к лету, что совершенно забывают: то, что залито и установлено совершенно не подходит для эксплуатации при даже небольших, но заморозках. Не говоря уже о полноценной лютой зиме. А раз так, то стоит в очередной раз напомнить забывчивым пилотам, куда стоит заглянуть, что поменять и почистить в их машинах.
Для начала нужно проверить, и при необходимости сменить жидкости. И первое, куда стоит заглянуть — бачок омывателя. Если туда залита летняя «омывайка», то без сожаления ее нужно слить, и налить незамерзающую жидкость. В противном случае, омывающая жижа для плюсовой температуры попросту превратиться в лед, забив собой магистрали. Хуже — если разорвет бачок.
Ежели летом в двигателе авто работало минеральное масло или полусинтетика, то в преддверии холодов лучше сменить ее на полностью синтетическое масло, разумеется, в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Для особо холодных регионов нужно подбирать более текучее масло, чтобы при сильных заморозках облегчить пуск двигателя.
Уровень охлаждающей жидкости также следует проверить, и при необходимости долить ее, а то и вовсе заменить. В морозы двигатель и так прогревается дольше, а с низким уровнем «охлаждайки» будет делать это еще дольше. И даже после прогрева в салоне может оказаться недостаточно тепло. А при особо низком уровне есть риск завоздушивания системы.
Патрубки, радиатор, помпа и движок отопителя — тоже должны попасть в поле зрение водителя. Морозы, даже слабые — это повышенная нагрузка на данные узлы. И если здесь неполадки, то салон будет плохо прогреваться. Особенно тщательно нужно проверить патрубки. Если среди них есть треснувшие или сильно изношенные, то их следует заменить. Иначе делать это придется на морозе и голыми руками. А это — то еще удовольствие.
Пристальное внимание нужно обратить на состояние аккумуляторной батареи и генератора. Если аккумулятор не выдерживает нагрузок, слабо тянет стартер, да и вообще разряжается, то его нужно менять. В иных случаях достаточно выполнить диагностику и обслуживание батареи в сервисе или, при наличии знаний и навыков, самостоятельно.
Генератор же должен выдавать правильный вольтаж на АКБ — без нагрузки при работающем моторе норма — это от 13,8 В до 14,5 В при силе тока от 80 до 140 ампер. При неработающем двигателе на клеммах батареи должно быть 12,5—12,7 В. Если же включить все системы, потребляющие энергию в автомобиле, дав серьезную нагрузку на аккумулятор и генератор, то даже в этом случае мультиметр не должен показывать значение ниже 13 В. Норма 13,7—14 В.
Перед заморозками стоит заменить и щетки стеклоочистителя на зимний вариант. Все дело в том, что рабочая поверхность зимних щеток сделана из более мягкой, эластичной и не дубеющей на морозе резины. Если стеклоочистители автомобиля имеют регулировку «летнее» и «зимнее» положений, то чтобы избежать наледи, их лучше перевести в зимний режим. Жаль, что не все о нем слышали.
Конечно же, нужно поменять летние шины на зимние. Шипованная резина наиболее надежна, потому как лучше тормозит на обледенелых поверхностях и более цепко ведет себя на заснеженных дорогах. «Липучка» предпочтительна в больших мегаполисах и более теплых регионах.
Впрочем, лучше всего взять за правило перед зимой проводить комплексное ТО автомобиля. В этом случае сервисмены проверят не только все вышеперечисленные узлы и агрегаты, но и те, до которых не так просто добраться без подъемника. Зима — сложное и самое длинное время года, потому как захватывает часть осени и весны. И будет правильным проводить тщательную проверку и ремонт автомобиля именно перед наступлением холодов. Чтобы потом не стоять у обочины с разведенными руками при «минус 30».