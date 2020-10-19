Что обязательно нужно сделать с автомобилем перед первыми заморозками

Середина осени — пора, когда днем может быть еще тепло, а ночью уже подмораживает. И здесь, главное для водителей — не прозевать момент, чтобы успеть подготовить свой автомобиль к «температурным качелям» и зиме в принципе. Увы, но многие из них, настолько привыкают к лету, что совершенно забывают: то, что залито и установлено совершенно не подходит для эксплуатации при даже небольших, но заморозках. Не говоря уже о полноценной лютой зиме. А раз так, то стоит в очередной раз напомнить забывчивым пилотам, куда стоит заглянуть, что поменять и почистить в их машинах.

Для начала нужно проверить, и при необходимости сменить жидкости. И первое, куда стоит заглянуть — бачок омывателя. Если туда залита летняя «омывайка», то без сожаления ее нужно слить, и налить незамерзающую жидкость. В противном случае, омывающая жижа для плюсовой температуры попросту превратиться в лед, забив собой магистрали. Хуже — если разорвет бачок.

Ежели летом в двигателе авто работало минеральное масло или полусинтетика, то в преддверии холодов лучше сменить ее на полностью синтетическое масло, разумеется, в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Для особо холодных регионов нужно подбирать более текучее масло, чтобы при сильных заморозках облегчить пуск двигателя.

Уровень охлаждающей жидкости также следует проверить, и при необходимости долить ее, а то и вовсе заменить. В морозы двигатель и так прогревается дольше, а с низким уровнем «охлаждайки» будет делать это еще дольше. И даже после прогрева в салоне может оказаться недостаточно тепло. А при особо низком уровне есть риск завоздушивания системы.