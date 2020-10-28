Как понять, что вот-вот накроется рулевое управление в автомобиле

Через руль водитель может не только качественно воспринимать автомобиль и получать удовольствие от вождения, но и судить о состоянии его здоровья. И если на руле появились подозрительные, явно не свойственные его правильной работе, эффекты, то самое время прекратить активную эксплуатацию транспортного средства и направиться прямиком в сервис. Ведь даже небольшие неполадки с рулевым управлением, если на них не обращать внимание, могут привести к весьма серьезным последствиям. Специалисты компании Bosch рассказали порталу «АвтоВзгляд» о наиболее частых неисправностях, и о том, как их распознать даже начинающему водителю.
Так, например, стуки и прочее необычное звуки, сопровождающие работу рулем при резких поворотах на невысокой скорости, при парковке или маневрировании во дворе, как правило, являются следствием проблем в гидроусилителе. Это может быть как низкий уровень рабочей жидкости, протечка или падение давления в системе, так и разбалансировка или износ приводного ремня насоса системы рулевого управления.
Как правило, эти же проблемы лишают водителя помощи при повороте рулевого колеса — чтобы провернуть руль, к нему нужно применить больше усилия, потому как, например, из-за низкого уровня рабочей жидкости или низкого давления в системе гидроусилителю попросту нечем работать.
Увеличение свободного или холостого хода рулевого колеса (люфта) так же может говорить о низком уровне рабочей жидкости. Однако и при износе или поломке опор подшипников, рулевых тяг, рулевой рейки или ее крепления этот спецэффект также может беспокоить водителя.
Все эти проблемы могут возникать по разным причинам. Здесь и плохие дороги, и естественный износ системы, и неправильные эксплуатация и обслуживание автомобиля в целом и рулевого управления в частности, когда техническое обслуживание пропускается или не делается вовсе. А при проведении работ используются некачественные материалы и запчасти или ремонт проводится силами неквалифицированных мастеров.
Примечательно и то, что живучесть системы рулевого управления прямо зависит от состояния колес. Если они не отбалансированны, водитель не следит за давлением в шинах и за их общим состоянием и износом, то вся нагрузка от вибраций-детонаций, вызванных неудовлетворительным состоянием шин, ложится и на подвеску автомобиля и его рулевое управление.
В общем, если хотите и дальше наслаждаться остротой «баранки» и чувствовать себя в безопасности, то уделяйте больше внимания обслуживанию авто. Разумеется, качественному и своевременному.