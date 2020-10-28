Как понять, что вот-вот накроется рулевое управление в автомобиле

Через руль водитель может не только качественно воспринимать автомобиль и получать удовольствие от вождения, но и судить о состоянии его здоровья. И если на руле появились подозрительные, явно не свойственные его правильной работе, эффекты, то самое время прекратить активную эксплуатацию транспортного средства и направиться прямиком в сервис. Ведь даже небольшие неполадки с рулевым управлением, если на них не обращать внимание, могут привести к весьма серьезным последствиям. Специалисты компании Bosch рассказали порталу «АвтоВзгляд» о наиболее частых неисправностях, и о том, как их распознать даже начинающему водителю.

Так, например, стуки и прочее необычное звуки, сопровождающие работу рулем при резких поворотах на невысокой скорости, при парковке или маневрировании во дворе, как правило, являются следствием проблем в гидроусилителе. Это может быть как низкий уровень рабочей жидкости, протечка или падение давления в системе, так и разбалансировка или износ приводного ремня насоса системы рулевого управления.

Как правило, эти же проблемы лишают водителя помощи при повороте рулевого колеса — чтобы провернуть руль, к нему нужно применить больше усилия, потому как, например, из-за низкого уровня рабочей жидкости или низкого давления в системе гидроусилителю попросту нечем работать.