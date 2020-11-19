Как пользоваться кондиционером зимой, чтобы он не «умер» к лету

Действительно, когда за окном мороз, охлаждать с помощью кондиционера атмосферу в машине никому в голову не придет. Тем не менее, и зимой он может быть полезен. Например когда нужно убрать запотевание на окнах. Для этого следует осушить воздух в салоне с помощью «кондея», включенного в режим рециркуляции. Впрочем, и без запотевания кондиционер следует включать даже в самые трескучие холода. Те автовладельцы, кто этого не делает рискуют со временем столкнуться с необходимостью его преждевременного ремонта.

Дело в том, что в его компрессоре имеются движущиеся части. Как известно, без смазки ни один механизм долго работать не в состоянии и нагнетатель в этом смысле — не исключение. Роль лубриканта в данном случае играет хладогент, циркулирующий по патрубкам. Если кондиционер долго не включать, этот теплоноситель уходит из компрессора и первое включение «климата» после длительного простоя приводит тому, что трущиеся части нагнетателя первое время работают «всухую», без смазки. А это означает ускоренный износ и, как следствие, появление в системе твердых частиц.

Последние потом будут долго циркулировать по ней, нанося дополнительные повреждения поверхностям трения и уплотнениям. Чтобы избежать подобного развития событий, следует время от времени запускать климатическую систему машины. Специалисты рекомендуют делать это с периодичностью не более двух недель, в крайнем случае — раз в месяц.