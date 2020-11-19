Как пользоваться кондиционером зимой, чтобы он не «умер» к лету

Действительно, когда за окном мороз, охлаждать с помощью кондиционера атмосферу в машине никому в голову не придет. Тем не менее, и зимой он может быть полезен. Например когда нужно убрать запотевание на окнах. Для этого следует осушить воздух в салоне с помощью «кондея», включенного в режим рециркуляции. Впрочем, и без запотевания кондиционер следует включать даже в самые трескучие холода. Те автовладельцы, кто этого не делает рискуют со временем столкнуться с необходимостью его преждевременного ремонта.
Дело в том, что в его компрессоре имеются движущиеся части. Как известно, без смазки ни один механизм долго работать не в состоянии и нагнетатель в этом смысле — не исключение. Роль лубриканта в данном случае играет хладогент, циркулирующий по патрубкам. Если кондиционер долго не включать, этот теплоноситель уходит из компрессора и первое включение «климата» после длительного простоя приводит тому, что трущиеся части нагнетателя первое время работают «всухую», без смазки. А это означает ускоренный износ и, как следствие, появление в системе твердых частиц.
Последние потом будут долго циркулировать по ней, нанося дополнительные повреждения поверхностям трения и уплотнениям. Чтобы избежать подобного развития событий, следует время от времени запускать климатическую систему машины. Специалисты рекомендуют делать это с периодичностью не более двух недель, в крайнем случае — раз в месяц.
Но что если при попытке запустить кондиционер в мороз он отказывается включаться? Многие автовладельцы, например, уверены, что так оно и должно быть: мол, пуск запрещает умная электроника, защищающая таким образом узлы климатической установки от поломки.
На самом деле система не включается по простой причине: из-за слишком малого давления хладагента в ней. Оно падает просто потому, что в мороз все газы и жидкости сжимаются. Дело в том, что при нормальном количестве фреона в системе кондиционирования никакой мороз не сможет снизить давление до критических уровней. Зато когда изрядная доля газа из нее утекла в атмосферу, холодная погода сразу сказывается. При том, что летом-то этого не ощущалось, поскольку естественное тепло поддерживало давление в системе на приемлемом уровне.
Таким образом, если зимой у вас кондиционер отказался включиться, имейте в виду: до весны из него может уйти столько газа, что он откажется работать и в теплое время года. Следовательно, именно в холодное время года легче всего понять, что с кондиционером твоего авто что-то не так и обратиться в автосервис загодя, чтобы не столкнуться с климатическими проблемами тогда, когда с неба будет шпарить раскаленное Солнце. В этом-то и есть еще один резон иногда включать кондиционер осенью и зимой — для диагностики потенциальных утечек фреона.