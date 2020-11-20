Какой видеорегистратор-антирадар гарантированно защитит от любых ловушек ГИБДД

Когда под лобовым стеклом висит современный бортовой самописец, способный не только записывать картинку в хорошем качестве, но и снабжать оную информацией о дате и времени, скорости движения автомобиля, а так же текущем местоположении транспортного средства по GPS. Благодаря такой доказательной базе ваши шансы отстоять в суде свои права повышаются в разы. Ведь тот же инспектор ДПС, ложно обвиняющий вас, к примеру, в выезде на встречку, не сможет парировать, дескать, Ваша честь, предоставленная запись с регистратора обвиняемого подделка или сделана в другом месте и в другое время.

Бывают случаи, когда операторы мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД шельмуют со своими приборчиками, настраивая их так (и это несмотря на поверки, защитные пломбы и прочее), что автомобили начинают ехать как бы чуть быстрее, чем на самом деле. И вот благодаря записи с современного регистратора, который снабжает видео данными по скорости и прописывает GPS-координаты, оспорить «письмо счастья» легко и просто. Да и что там говорить, если с помощью умного гаджета можно и вовсе гарантированно «объехать» полицейскую засаду.