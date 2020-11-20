Какой видеорегистратор-антирадар гарантированно защитит от любых ловушек ГИБДД

Фото и видео: АвтоВзгляд
Автомобильный видеорегистратор — это не просто средство генерации контента для подборок, типа, «топ самых страшных аварий». В первую очередь, это беспристрастный свидетель, который в некоторых случаях запросто может избавить, как от сумы, так и от тюрьмы. Более того: предостеречь от штрафов и разводов ГИБДД.

Когда под лобовым стеклом висит современный бортовой самописец, способный не только записывать картинку в хорошем качестве, но и снабжать оную информацией о дате и времени, скорости движения автомобиля, а так же текущем местоположении транспортного средства по GPS. Благодаря такой доказательной базе ваши шансы отстоять в суде свои права повышаются в разы. Ведь тот же инспектор ДПС, ложно обвиняющий вас, к примеру, в выезде на встречку, не сможет парировать, дескать, Ваша честь, предоставленная запись с регистратора обвиняемого подделка или сделана в другом месте и в другое время.

Бывают случаи, когда операторы мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД шельмуют со своими приборчиками, настраивая их так (и это несмотря на поверки, защитные пломбы и прочее), что автомобили начинают ехать как бы чуть быстрее, чем на самом деле. И вот благодаря записи с современного регистратора, который снабжает видео данными по скорости и прописывает GPS-координаты, оспорить «письмо счастья» легко и просто. Да и что там говорить, если с помощью умного гаджета можно и вовсе гарантированно «объехать» полицейскую засаду.

​Среди таких девайсов особое место в сегменте занимает SilverStone F1 Hybrid Uno Sport. Ведь это не просто продвинутая видеокамера, а самое настоящее комбо-устройство, в котором есть радар-детектор для обнаружения любых комплексов фото- видеофиксации нарушений и GPS-информатор, оповещающий даже о тех «электронных полицейских», которые, например, фиксируют превышение по средней скорости.

Портал «АвтоВзгляд» протестировал новинку рынка, выяснив, насколько характеристики соответствуют заявленным. Подробнее — в нашем видеосюжете.

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20 ноября 2020
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