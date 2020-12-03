Для чего клеммы АКБ нужно смазывать смазкой, не проводящей электричество

Аккумулятор нуждается в таком же уходе, как и любой дугой агрегат в автомобиле. От здоровья батареи зависит то, как будет запускаться двигатель зимой, жизненный цикл генератора и расход топлива. А потому АКБ следует не только периодически обслуживать и чистить, но и, как ни странно, смазывать. Причем смазкой, которая не проводит электрический ток.

Все дело в том, что, несмотря на свою герметичность, аккумуляторная батарея, находясь в подкапотном пространстве, испытывает множество нагрузок. В том числе, перепады температур, и влажность. Все эти факторы вкупе с различными неисправностями или плохим крепежом, как бы того ни хотелось, ведут к тому, что свинцовые клеммы, закрепленные на аккумуляторе, окисляются и покрываются различного цвета налетом.

Опустим сейчас тот факт, что по налету можно определить причину его появления, которую, конечно же, необходимо устранить. Но одним из последствий появления наростов в месте крепления клемм к батарее является увеличение контактного сопротивления. Разумеется, чем больше окисел, тем сопротивление больше. Чтобы преодолеть сопротивление, электрическая цепь автомобиля затрачивает большие ресурсы на его преодоление. В итоге силы тока на то, чтобы прокрутить стартер, например, в первые морозные зимние деньки, может и не хватить. Добавим к этой проблеме саморазряд батареи, который также провоцируют вода и грязь.