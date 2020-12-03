Для чего клеммы АКБ нужно смазывать смазкой, не проводящей электричество

Аккумулятор нуждается в таком же уходе, как и любой дугой агрегат в автомобиле. От здоровья батареи зависит то, как будет запускаться двигатель зимой, жизненный цикл генератора и расход топлива. А потому АКБ следует не только периодически обслуживать и чистить, но и, как ни странно, смазывать. Причем смазкой, которая не проводит электрический ток.
Все дело в том, что, несмотря на свою герметичность, аккумуляторная батарея, находясь в подкапотном пространстве, испытывает множество нагрузок. В том числе, перепады температур, и влажность. Все эти факторы вкупе с различными неисправностями или плохим крепежом, как бы того ни хотелось, ведут к тому, что свинцовые клеммы, закрепленные на аккумуляторе, окисляются и покрываются различного цвета налетом.
Опустим сейчас тот факт, что по налету можно определить причину его появления, которую, конечно же, необходимо устранить. Но одним из последствий появления наростов в месте крепления клемм к батарее является увеличение контактного сопротивления. Разумеется, чем больше окисел, тем сопротивление больше. Чтобы преодолеть сопротивление, электрическая цепь автомобиля затрачивает большие ресурсы на его преодоление. В итоге силы тока на то, чтобы прокрутить стартер, например, в первые морозные зимние деньки, может и не хватить. Добавим к этой проблеме саморазряд батареи, который также провоцируют вода и грязь.
В итоге окислившиеся клеммы, какими бы безобидными они вам не казались, напрягают огромное число агрегатов и механизмов автомобиля, среди которых, разумеется, и двигатель. Ему приходится больше всех трудиться, в результате чего цифры расхода топлива на бортовом компьютере могут сильно подскочить. А значит нужно привести в порядок батарею и клеммы. И все это дело как следует смазать.
В данном случае смазка для клемм АКБ должна обладать не только защитными свойствами, но и проводить ток, чтобы контактная группа была надежно герметизирована и изолирована. Впрочем, сперва клеммы нужно очистить от наростов, а в месте соприкосновения с наконечниками батареи их необходимо зачистить мелкозернистой наждачкой, чтобы контакт был максимально чистым плотным. А уж потом, накрепко закрепив клеммы на АКБ, приступать к смазке. Главное — помнить, что вы обрабатываете соединение диэлектриком. Если сделать это до того, как прикрутить клеммы к контактным штырям батареи, тонкий слой смазки попросту не будет пропускать электричество. И придется все снова разобрать, зачистить, собрать, а уж потом заново смазать.
Ухаживайте за своим автомобилем, следите за состоянием его узлов и агрегатов. Помните, что в смазке нуждаются не только трущиеся детали. Необходимо обрабатывать резиновые уплотнители, защищать детали кузова, наиболее подверженные воздействию агрессивной среды и механическим повреждениям, а также места соединений в электроцепи автомобиля, включая клеммы аккумулятора. И с наступлением морозов проблем будет меньше.