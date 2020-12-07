Почему ремень ГРМ гораздо надежнее цепного привода

Если говорить о нашем автопроме, то впервые цепной привод ГРМ применили еще в 60-х годах прошлого века на двигателе УЗАМ-412, который ставили на «Москвич». Однако после появились «Жигули», где привод был ременный. Это и послужило рождению массы споров, какой из них все-таки лучше.

В мировом автопроме также нет единого мнения на этот счет. Дело в том, что оба привода постоянно совершенствовуются. Повышается и надежность материалов. Поэтому до наших дней дожили обе разновидности. Да и сами мотористы подчас используют в одних моторах ремень, а в других — цепь. Это говорит о том, что принципиального различия в типе привода нет, но есть нюансы, которые могут иметь решающее значение при выборе.

Скажем, в конструкции цепного и ременного привода ГРМ есть немало различий. Ремень расположен снаружи двигателя, а цепь установлена внутри мотора. Это значит, что состояние ремня, можно контролировать визуально. Достаточно снять защитный пластиковый кожух. Если заметили на ремне трещины или сильный износ, расходник оперативно меняют, тем самым, спасают мотор от дорогого ремонта.

Это особенно важно, когда машину эксплуатируют в городе. Ведь в пробках двигатель постоянно работает на холостых оборотах. Значит идет нагрузка на привод. Поэтому рекомендованный производителем интервал замены ремня или цепи получается некорректным. И тут снова на первый план выходит визуальный контроль. Ремень, который износился раньше положенного срока, можно вовремя заменить, чего не скажешь о цепи.