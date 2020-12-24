Почему цепь ГРМ гораздо лучше, чем ременный привод

Все мы когда-нибудь внимательно слушали советы бывалых автолюбителей про покупку подержанных машин. Старшие товарищи твердили, что после того, как «бэушный» автомобиль стал вашим, нужно в обязательном порядке поменять все ремни, включая ГРМ. Вот тут и появляется первый повод подумать о том, машина с каким мотором вам нужна.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал про достоинства ременного привода. Теперь напишем про плюсы цепного. Одной из самых главных особенностей цепи является то, что ее не надо менять по «возрасту». Значит такой мотор — находка для тех водителей, кто ездит мало.

Если «цепной» агрегат родом из 80—90 годов, то посмотрите отзывы о нем. В те времена надежности уделяли много внимания, так что двигатель с цепным приводом не будет доставлять хлопот даже после 100 000 км пробега, потому как цепи тогда делали двух- и более рядными.

Если машина новая, то для владельца она будет дешевле в эксплуатации, ведь на многих моделях плановая замена цепного привода предусмотрена после 100 000 км пробега, а ремень и ролики меняют на 60 000 км.