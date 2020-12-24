Почему цепь ГРМ гораздо лучше, чем ременный привод

Все мы когда-нибудь внимательно слушали советы бывалых автолюбителей про покупку подержанных машин. Старшие товарищи твердили, что после того, как «бэушный» автомобиль стал вашим, нужно в обязательном порядке поменять все ремни, включая ГРМ. Вот тут и появляется первый повод подумать о том, машина с каким мотором вам нужна.
Портал «АвтоВзгляд» уже писал про достоинства ременного привода. Теперь напишем про плюсы цепного. Одной из самых главных особенностей цепи является то, что ее не надо менять по «возрасту». Значит такой мотор — находка для тех водителей, кто ездит мало.
Если «цепной» агрегат родом из 80—90 годов, то посмотрите отзывы о нем. В те времена надежности уделяли много внимания, так что двигатель с цепным приводом не будет доставлять хлопот даже после 100 000 км пробега, потому как цепи тогда делали двух- и более рядными.
Если машина новая, то для владельца она будет дешевле в эксплуатации, ведь на многих моделях плановая замена цепного привода предусмотрена после 100 000 км пробега, а ремень и ролики меняют на 60 000 км.
Цепь работает внутри мотора, в масляной ванне. Значит она постоянно смазана, а еще надежно защищена от попадания грязи, что положительно сказывается на ее ресурсе. С ремнем ситуация иная. Он чувствителен к любым внешним воздействиям, а при попадании масла расходник может начать проскальзывать, что приведет к дорогому ремонту двигателя.
Не будем забывать и про то, что в конструкции цепного привода есть натяжитель и так называемые успокоители, призванные снизить колебания, вызванные неравномерностью работы цепи. Таким образом, при исправном натяжителе цепь всегда натянута, а продуманная конструкция успокоителей позволяет максимально минимизировать эти колебания. По сути, они даже ниже, чем у ременного привода, а значит — меньше шумов и вибраций при работе мотора.
Наконец, при износе цепь начинает ощутимо шуметь, что красноречиво расскажет владельцу о скорой «кончине» детали. То есть внимательный хозяин авто не пропустит момент, когда цепной ресурс достигнет критической отметки, и она перескочит на один-два зуба, обрекая автолюбителя на «капиталку» двигателя.