4 серьезных опасности при прогреве автомобиля зимой

Для начала напомним, что полностью прогретым двигатель будет тогда, когда все его узлы и жидкости выйдут на рабочие температуры. Быстрее всего прогревается антифриз, а с ним детали верхней части двигателя (поршни и цилиндры). А вот масло в поддоне греется куда медленнее и в это таит в себе ряд опасностей.
Первая серьезная неприятность кроется в банальной спешке. Желая быстрее прогреть еще холодный агрегат, водитель сильно жмет газ и вот тут возникает ситуация, когда клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленвала. Любой официальный дилер спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя и откажет в гарантийном ремонте. К счастью, в блоках управления современными моторами есть специальная программа, которая врубает блокировку, чтобы не «убить» агрегат, но она есть не у всех. Кстати, полностью прогретый двигатель вынесет такое «издевательство» без каких-либо проблем.
Еще одно последствие спешки. Желая прогреть салон и сделать так, чтобы со стекла быстро сошел лед, автолюбители настраивают обдув так, чтобы теплый воздух шел на лобовое стекло. Это приводит к тому, что «лобовуха» может треснуть из-за разности температур на улице и в салоне.
Обычно водители определяют, что двигатель прогрелся по температуре антифриза. Но если антифриз достиг своих рабочих показателей, это не значит, что прогрелось и масло. Если начать газовать, штурмуя снежный бруствер, который сделал трактор на парковке, нагрузки на мотор будут слишком большими, да и толщина масляной пленки на трущихся поверхностях может быть еще недостаточной. В результате, на стенках цилиндров появятся задиры, а это не прибавит мотору ресурса.
Еще одна проблема, о которой забывают почти все водители — прогрев коробки передач на морозе. Да, трансмиссию тоже надо греть, ведь там есть смазка или рабочая жидкость. С «механикой» проблем меньше. Она отлично греется, когда двигатель работает на холостых оборотах, а водитель чистит снег с кузова. С автоматическими «коробками» сложнее.
Классический «автомат», вариатор и «робот» требует обязательного прогрева рабочей жидкости, но секрет в том, что на холостом ходу это сделать невозможно. Греется жидкость только в движении. Поэтому если сразу начать газовать, желая поскорее вывести жидкость на рабочую температуру — повышенный износ любой «коробке» гарантирован. И со временем это обязательно отразится на ресурсе агрегата.