4 серьезных опасности при прогреве автомобиля зимой

Для начала напомним, что полностью прогретым двигатель будет тогда, когда все его узлы и жидкости выйдут на рабочие температуры. Быстрее всего прогревается антифриз, а с ним детали верхней части двигателя (поршни и цилиндры). А вот масло в поддоне греется куда медленнее и в это таит в себе ряд опасностей.

Первая серьезная неприятность кроется в банальной спешке. Желая быстрее прогреть еще холодный агрегат, водитель сильно жмет газ и вот тут возникает ситуация, когда клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленвала. Любой официальный дилер спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя и откажет в гарантийном ремонте. К счастью, в блоках управления современными моторами есть специальная программа, которая врубает блокировку, чтобы не «убить» агрегат, но она есть не у всех. Кстати, полностью прогретый двигатель вынесет такое «издевательство» без каких-либо проблем.

Еще одно последствие спешки. Желая прогреть салон и сделать так, чтобы со стекла быстро сошел лед, автолюбители настраивают обдув так, чтобы теплый воздух шел на лобовое стекло. Это приводит к тому, что «лобовуха» может треснуть из-за разности температур на улице и в салоне.