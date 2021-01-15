Какой лючок бензобака создаст водителю большие проблемы в сильный мороз

Попасть в ситуацию с заблокированным доступом к бензобаку может любой автовладелец. Замерзает обычно не сам люк, а механизм его запирания. Причина банальна: в какую-то его часть проникла вода и там превратилась в лед. Подобная неприятность может произойти, например, после посещения автомойки. Когда ее работники пренебрегают правилом, требующим просушить (либо тряпкой, либо сжатым воздухом) все подвижные детали на корпусе машины — ручки и замки дверей, подвижные части зеркал заднего вида и, разумеется, лючок топливного бака.
К аналогичному эффекту может привести оттепель, когда стекающая по корпусу авто вода проникает, в том числе, в область лючка и там впоследствии замерзает. Порой даже бывает достаточно, чтобы влага из воздуха сконденсировалась в «подходящем» месте, и — получите неоткрывающийся лючок бензобака. Как известно, конструкции, запирающие-отпирающие эту крышку, бывают двух видов. На одних моделях лючок открывается с помощью рычажка или кнопки в салоне. На других, чтобы добраться до горловины, нужно нажать на саму крышку, чтобы замок ее освободил.
Открывание из салона, безусловно, штука полезная. Не нужно лишний раз пачкать руки о грязный кузов на АЗС. Но есть у такого решения и существенный минус. Чтобы понять в чем тут дело, придется напомнить, как эта система работает. Чаще всего рычажок, расположенный где-то в районе водительского места, и сам замок лючка связывает тонкий тросик.
Фактически, это и есть привод механизма разблокировки. Тросик обычно заключен в своего рода оболочку, призванную защищать его от загрязнений, повреждений и прочего. Случается, что порой замерзает и теряет подвижность не механизм, непосредственно фиксирующий лючок, а тросик-тяга.
Если замерз сам замок, разобраться с ним даже в сильный мороз относительно просто. Способов много и они общеизвестны. Можно к примеру, аккуратненько пролить в зазор между крышкой бензобака и кузовом чуть ли не целую канистру хорошей незамерзающей жидкости. Рано или поздно она доберется до замка и растворит оказавшийся там лед. Или, например, использовать надетый на выхлопную трубу машины шланг, чтобы направить теплые газы в район «обледенения». Для лючка, отпирающегося снаружи, этих методов разморозки вполне достаточно.
Но когда мороз добрался до тросика, никакие «танцы с бубном» вокруг машины успеха не принесут. Тут может помочь длительный отстой в теплом гараже, чтобы тяга прогрелась и просохла. Но найти подходящее помещение может оказаться невыполнимой задачей. В этом случае придется обращаться в автосервис, чтобы тамошние специалисты победили проблему, разобрав пол-машины.
Таким образом, вывод однозначен: для эксплуатации в зимних условиях предпочтительнее модели с лючком бензобака, открывающимся не из салона, а с улицы. Правда, вряд ли граждане, выбирая марку и модель авто, будут учитывать этот нюанс…