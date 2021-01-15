Какой лючок бензобака создаст водителю большие проблемы в сильный мороз

Попасть в ситуацию с заблокированным доступом к бензобаку может любой автовладелец. Замерзает обычно не сам люк, а механизм его запирания. Причина банальна: в какую-то его часть проникла вода и там превратилась в лед. Подобная неприятность может произойти, например, после посещения автомойки. Когда ее работники пренебрегают правилом, требующим просушить (либо тряпкой, либо сжатым воздухом) все подвижные детали на корпусе машины — ручки и замки дверей, подвижные части зеркал заднего вида и, разумеется, лючок топливного бака.

К аналогичному эффекту может привести оттепель, когда стекающая по корпусу авто вода проникает, в том числе, в область лючка и там впоследствии замерзает. Порой даже бывает достаточно, чтобы влага из воздуха сконденсировалась в «подходящем» месте, и — получите неоткрывающийся лючок бензобака. Как известно, конструкции, запирающие-отпирающие эту крышку, бывают двух видов. На одних моделях лючок открывается с помощью рычажка или кнопки в салоне. На других, чтобы добраться до горловины, нужно нажать на саму крышку, чтобы замок ее освободил.

Открывание из салона, безусловно, штука полезная. Не нужно лишний раз пачкать руки о грязный кузов на АЗС. Но есть у такого решения и существенный минус. Чтобы понять в чем тут дело, придется напомнить, как эта система работает. Чаще всего рычажок, расположенный где-то в районе водительского места, и сам замок лючка связывает тонкий тросик.