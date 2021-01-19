Suzuki продлевает гарантию на автомобили в России

Программа «Продленная гарантия» распространяется на новые и гарантийные автомобили Suzuki. Она начинает действовать сразу после окончания гарантии производителя, которая сегодня составляет 3 года или 100 000 километров пробега, и длится 1 год или до достижения общего пробега 125 000 км.

По мнению представителей марки, такой сервис еще больше повысит лояльность клиентов. Между тем, она без того высока: в 2020 году 30% клиентов при покупке нового автомобиля Suzuki сдавали в трейд-ин модель этой же марки. Кроме того, 30% покупателей свежих авто похвастались тем, что ранее владели двумя или более машинами Suzuki.

И еще. В конце прошлого года корпорация Suzuki презентовала долгосрочную стратегию. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», речь идет об экологии и проблемах окружающей среды.