Зачем опытные водители всегда возят с собой кусок хозяйственного мыла

Современник пройдет мимо, сморщив нос, а вот опытный и знающий обязательно остановится и прихватит пару кусков. В хозяйстве пригодится, ведь речь идет об одной из самых многофункциональных отечественных изделий разряда «бытовая химия». О хозяйственном мыле.
Отсутствие упаковки, непрезентабельный внешний вид и специфический аромат отпугнут многих, однако свойства этого снадобья весьма и весьма впечатляющие. Причем, даже в сравнении с современными препаратами.
Дело в том, что хозяйственное мыло состоит всего из двух компонентов: жирные кислоты и натриевая соль, что делает его не только весьма экологичным — отдушек, вызывающих аллергию в нем нет — но и очень действенным. Например, чистка салона ускорится, если вместо дорогостоящей химии сделать простой мыльный раствор: натерли хозмыло на терке, перемешали тщательно, да мой-чисти на здоровье. Любая грязь отойдет. Хотите усилить эффект? Добавьте соль и лимонную кислоту.
Зимой стекла мгновенно становятся грязными, как внутри, так и снаружи. Однако натерев триплекс хозяйственным мылом, а после тщательно пройдясь газетой, можно добиться кристальной чистоты и сохранить этот эффект надолго. Тоже самое — с зеркалами. Даже внутреннее зеркало будет запотевать намного реже, если тщательно его обработать хозмылом. А ведь цена вопроса — всего 15 рублей.
Впрочем, одними только моющими свойствами хозяйственное мыло не ограничивается. Многие опытные шоферы знают, что зимой двери автомобиля истошно скрипят и открываются очень туго из-за обмерзания смазки. Ну не входят морозостойкие составы в перечень доработок для России, что уж тут поделаешь. Можно, конечно, искать подходящую «химию», измарать все вокруг и перепачкаться самому при нанесении, и получить несколько дней удовольствия. А ведь достаточно просто натереть фиксаторы дверей хозяйственным мылом — сухим, естественно — чтобы благополучно пользоваться автомобилем долгие месяцы. А потом просто повторить «чистую» процедуру.
Также водители с большим опытом знают, что хозяйственное мыло «умеет» заживлять раны и ссадины, способствует быстрому исчезновению синяков и останавливает кровь. Мелкие царапины достаточно просто обмыть с мылом, а вот крупные порезы и серьезные повреждения требуют нанесения компресса: немного растертого и смешанного с водой до состояния жвачки хозяйственного мыла нужно наложить на поврежденное место и дать несколько минут покоя.
Кстати, справится хозяйственное мыло и с укусами насекомых: «проделки» комаров перестанут чесаться через 2—3 минуты после «знакомства» с мылом.
Низкая цена, широчайшая доступность — несмотря на полное отсутствие какого-либо маркетинга, хозмыло можно обнаружить в каждом магазине — и длинный список возможных применений, хозяйственное мыло заслужило право хранится не только на гаражной полке, но и в багажнике каждого автомобиля в России. Точно пригодится.