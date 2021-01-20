Зачем опытные водители всегда возят с собой кусок хозяйственного мыла

Современник пройдет мимо, сморщив нос, а вот опытный и знающий обязательно остановится и прихватит пару кусков. В хозяйстве пригодится, ведь речь идет об одной из самых многофункциональных отечественных изделий разряда «бытовая химия». О хозяйственном мыле.

Отсутствие упаковки, непрезентабельный внешний вид и специфический аромат отпугнут многих, однако свойства этого снадобья весьма и весьма впечатляющие. Причем, даже в сравнении с современными препаратами.

Дело в том, что хозяйственное мыло состоит всего из двух компонентов: жирные кислоты и натриевая соль, что делает его не только весьма экологичным — отдушек, вызывающих аллергию в нем нет — но и очень действенным. Например, чистка салона ускорится, если вместо дорогостоящей химии сделать простой мыльный раствор: натерли хозмыло на терке, перемешали тщательно, да мой-чисти на здоровье. Любая грязь отойдет. Хотите усилить эффект? Добавьте соль и лимонную кислоту.

Зимой стекла мгновенно становятся грязными, как внутри, так и снаружи. Однако натерев триплекс хозяйственным мылом, а после тщательно пройдясь газетой, можно добиться кристальной чистоты и сохранить этот эффект надолго. Тоже самое — с зеркалами. Даже внутреннее зеркало будет запотевать намного реже, если тщательно его обработать хозмылом. А ведь цена вопроса — всего 15 рублей.