Можно ли ездить на машине, если турбина начала свистеть

Турбонаддув большинства современных легковых авто сконструирован таким образом, чтобы люди в салоне машины не слышали его. И если турбина «заговорила», любой нормальный автовладелец наверняка насторожится и заподозрит неладное с мотором. Всегда ли, услышав свист, следует срочно нестись в специализированный автосервис?

На самом деле не всегда. Самая безобидная причина появления подобных звуков при работе этого агрегата случается у машин с достаточно серьезным пробегом. Со временем, постепенно, на внутренних поверхностях турбины оседают отложения частиц, не сгоревших в цилиндрах. И в них начинает негромко и утробно свистеть воздух. К счастью, этот звуковой эффект ни на что не влияет и с таким «аудиорядом» можно спокойно эксплуатировать машину и дальше.

Но гораздо чаще свист появляется из-за разгерметизации системы наддува. При этом может наблюдаться как утечка воздуха вовне, так и подсос внутрь каналов. Основная причина пробоин — механические повреждения корпуса турбины или интеркулера. Последний особенно уязвим, поскольку обычно располагается непосредственно за фальшрадиаторной решеткой и принимает на себя все «удары судьбы» от летящих камней и прочих дорожных неприятностей. Разгерметизация может произойти и при внезапном «холодном душе» для нагнетателя, например при проезде особо глубокой лужи. Резкое охлаждение раскаленного порой до красна корпуса турбины может привести к трещине в нем.