Можно ли ездить на машине, если турбина начала свистеть

Турбонаддув большинства современных легковых авто сконструирован таким образом, чтобы люди в салоне машины не слышали его. И если турбина «заговорила», любой нормальный автовладелец наверняка насторожится и заподозрит неладное с мотором. Всегда ли, услышав свист, следует срочно нестись в специализированный автосервис?
На самом деле не всегда. Самая безобидная причина появления подобных звуков при работе этого агрегата случается у машин с достаточно серьезным пробегом. Со временем, постепенно, на внутренних поверхностях турбины оседают отложения частиц, не сгоревших в цилиндрах. И в них начинает негромко и утробно свистеть воздух. К счастью, этот звуковой эффект ни на что не влияет и с таким «аудиорядом» можно спокойно эксплуатировать машину и дальше.
Но гораздо чаще свист появляется из-за разгерметизации системы наддува. При этом может наблюдаться как утечка воздуха вовне, так и подсос внутрь каналов. Основная причина пробоин — механические повреждения корпуса турбины или интеркулера. Последний особенно уязвим, поскольку обычно располагается непосредственно за фальшрадиаторной решеткой и принимает на себя все «удары судьбы» от летящих камней и прочих дорожных неприятностей. Разгерметизация может произойти и при внезапном «холодном душе» для нагнетателя, например при проезде особо глубокой лужи. Резкое охлаждение раскаленного порой до красна корпуса турбины может привести к трещине в нем.
Вследствие разгерметизации системы, начинает увеличиваться расход топлива, падает мощность, появляются «провалы» тяги при разгоне и тому подобные следствия образования некачественной воздушно-топливной смеси.
Инородные предметы, попавшие на рабочее колесо, являются причиной протяжного свиста. Заметим, что свист этот продолжается обычно не долго — инородное тело, как правило, быстро приканчивает компрессор.
Ну и, наконец, к свисту турбины приводит использование засоренного (из-за несвоевременной замены) воздушного фильтра. При этом возникает повышенное сопротивление воздушному потоку на участке впуска и компрессор начинает «петь». Аналогичный звуковой эффект порой наблюдается и при снижении пропускной способности на выходе выхлопной системы. При засорении катализатора или сажевого фильтра также возникает повышенное сопротивление — для выходящих из мотора газов.
Тут стоит заметить, что при повышенном сопротивлении потоку газов что на входе, что на выходе мотора, водитель обязательно ощутит, как минимум, серьезное падение его мощности.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что если турбина свистит и при этом в поведении авто ничего криминального не наблюдается, под такое звуковое сопровождение вполне можно ездить, не обращая на него внимания. Ну а когда в наличии имеются еще какие-то неприятные симптомы в поведении двигателя, то свист — весомый повод ползти на СТО.