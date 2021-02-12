Как понять, что скоро «умрут» амортизаторы в автомобиле

По мере использования автомобиля, амортизаторы, как, впрочем, и другие элементы шасси, изнашиваются естественным образом. Однако при повседневной городской езде процесс износа происходит довольно медленно. При аккуратной езде амортизаторы, установленные на автомобиль с завода, могут пережить не одну смену владельцев автомобиля. Однако бывает и так, что летят они довольно быстро. И тому есть вполне логичное объяснение.

Да, зачастую, причиной преждевременного выхода из строя амортизаторов является брак. И автопроизводители, как правило, идут навстречу клиенту, и меняют их по гарантии, либо в рамках отзывной кампании. Но еще более частой причиной ранней смерти амортизаторов является беспечность ездоков. И здесь не поможет никакая гарантия.

Поводом задуматься о диагностике амортизаторов могут стать, например, посторонние звуки со стороны подвески на прогретом автомобиле. На холодную этого делать не стоит потому, как при длительном простое они подмерзают, и могут жестко срабатывать на неровностях. Чтобы вернуть их работе прежний комфорт, необходимо проехать несколько километров в спокойном режиме, аккуратно проезжая «лежачие полицейские». А вот если посторонние стуки остались и после прогрева, тут жди беды.

Чрезмерные вертикальные раскачивания и боковые крены также должны вызвать определенные подозрения. При неисправных амортизаторах ухудшается управляемость автомобиля. Чаще требуются подруливания. Машина плохо держит заданный курс. А пустить ее по дуге в повороте становится весьма проблематично.