Как понять, что скоро «умрут» амортизаторы в автомобиле

По мере использования автомобиля, амортизаторы, как, впрочем, и другие элементы шасси, изнашиваются естественным образом. Однако при повседневной городской езде процесс износа происходит довольно медленно. При аккуратной езде амортизаторы, установленные на автомобиль с завода, могут пережить не одну смену владельцев автомобиля. Однако бывает и так, что летят они довольно быстро. И тому есть вполне логичное объяснение.
Да, зачастую, причиной преждевременного выхода из строя амортизаторов является брак. И автопроизводители, как правило, идут навстречу клиенту, и меняют их по гарантии, либо в рамках отзывной кампании. Но еще более частой причиной ранней смерти амортизаторов является беспечность ездоков. И здесь не поможет никакая гарантия.
Поводом задуматься о диагностике амортизаторов могут стать, например, посторонние звуки со стороны подвески на прогретом автомобиле. На холодную этого делать не стоит потому, как при длительном простое они подмерзают, и могут жестко срабатывать на неровностях. Чтобы вернуть их работе прежний комфорт, необходимо проехать несколько километров в спокойном режиме, аккуратно проезжая «лежачие полицейские». А вот если посторонние стуки остались и после прогрева, тут жди беды.
Чрезмерные вертикальные раскачивания и боковые крены также должны вызвать определенные подозрения. При неисправных амортизаторах ухудшается управляемость автомобиля. Чаще требуются подруливания. Машина плохо держит заданный курс. А пустить ее по дуге в повороте становится весьма проблематично.
Провести быстрый тест амортизаторов можно самому и бесплатно. Для этого нужно надавить на крыло и резко отпустить его. Если раскачка гасится быстро, а это одна из важных функций амортизаторов, то они еще походят. Если колебания продолжительные — впору задуматься. А заодно заглянуть под крыло, чтобы осмотреть амортизаторы на предмет протечки, запотевания или разрушения. И да, как правило, их меняются парами. А удовольствие это не из дешевых.
А потому лучше не злоупотреблять комфортом амортизаторов, и выполнять простые правила, которые помогут предотвратить их преждевременное старение. Экономить не стоит. Устанавливать амортизаторы слудет только проверенных марок, либо те, что рекомендует автопроизводитель. По VIN-номеру автомобиля вам их подберут в любом техцентре без труда. Китай, и прочий «no name» ставить не стоит. Обойдутся дешевле, однако менять их придется чаще.
Необходимо следить за здоровьем не только самих амортизаторов, но и подвески в целом. Это взаимосвязанный «организм», в котором неисправность одного элемента неизбежно влечет за собой повышенный износ остальных. Не стоит злоупотреблять поездками по проселочным дорогам и буеракам особенно, если у вас городской автомобиль, а не кроссовер и не внедорожник. Невнимательность водителя — враг амортизаторов: частые попадания в глубокие ямы негативно сказываются и на них, и на ходовой.
В общем, аккуратная езда и регулярное техническое обслуживание помогут прожить амортизаторам отведенный производителем срок. В противном случае, они вытряхнут душу из вас, и существенную сумму на ремонт из вашего кошелька.