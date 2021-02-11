Как выровнять даже глубокую вмятину на кузове авто без шпаклевки

Кузовной ремонт занимает много времени и стоит дорого, но далеко не всегда приносит желанный результат: толстый слой шпаклевки быстро растрескается и отвалится, подержанные детали приходят кривыми, а новые стоят, как половина автомобиля. Особенно обидно, если причиной обращения стала крошечная, но глубокая вмятина или порез. По размеру не больше монеты, а проблем принесет целый ворох.
В сытые годы можно было и махнуть рукой да заплатить, сколько попросят, однако 2020-ый привнес слишком серьезные коррективы в итак оскудевшие бюджеты российских семей. Теперь такой ремонт многим просто не по карману, и автомобиль обречен дальше ездить с безобразной рваной раной, пока не сгниет полностью. А может даже и дольше.
Впрочем, современные технологии и великая китайская барахолка в тандеме позволили найти решение даже такого сложного вопроса. И называется оно паяльная паста. Раньше с помощью этой хитрой смеси припоя и флюса-связки собирали платы, а сегодня научились лудить и ремонтировать автомобили. Тем более, что из инструмента понадобится только шлифовальная машинка да строительный фен. А держаться такая заплатка будет веками. Саму деталь точно переживет.
Прежде, чем начать процедуру, стоит соблюсти два правила: паяльная паста хранится в холодильнике, но за несколько часов до начала работы ее нужно достать и при естественной температуре нагреть до комнатной температуры. Разогревать ее феном или на плите нельзя. После нужно принять тот факт, что открыв пасту, ее нужно использовать полностью. Закрыть и оставить на завтра не выйдет. Уяснив и согласившись, можно приступать к работе.
Первым делом, пока паста греется, нужно очистить и обезжирить поврежденный участок. После того, как в рабочем поле показался голый металл, можно разогревать поверхность и слой за слоем наносить паяльную пасту. Ловкость нужна только в одном моменте: слои должны быть тонкими, поэтому определиться с инструментом нужно заранее, а испытать свои навыки на «черновике». Дав первому слою «луды» подсохнуть и затвердеть, стоит браться за следующий, а потом дать всей работе как следует высохнуть и затвердеть. Только после вышеописанных процедур следует включать шлифок и снимать излишки.
Такой позволит не только сохранить оригинальную деталь на месте, что приятно не только с точки зрения экономии сейчас и сохранения остаточной стоимости автомобиля потом, но и с визуальной точки зрения: стоять «как с завода» будет только деталь с завода. Более того, обработанный и восстановленный участок не заржавеет, что выгодно отличает паяльную пасту от шпаклевки.