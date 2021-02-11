Как выровнять даже глубокую вмятину на кузове авто без шпаклевки

Кузовной ремонт занимает много времени и стоит дорого, но далеко не всегда приносит желанный результат: толстый слой шпаклевки быстро растрескается и отвалится, подержанные детали приходят кривыми, а новые стоят, как половина автомобиля. Особенно обидно, если причиной обращения стала крошечная, но глубокая вмятина или порез. По размеру не больше монеты, а проблем принесет целый ворох.

В сытые годы можно было и махнуть рукой да заплатить, сколько попросят, однако 2020-ый привнес слишком серьезные коррективы в итак оскудевшие бюджеты российских семей. Теперь такой ремонт многим просто не по карману, и автомобиль обречен дальше ездить с безобразной рваной раной, пока не сгниет полностью. А может даже и дольше.

Впрочем, современные технологии и великая китайская барахолка в тандеме позволили найти решение даже такого сложного вопроса. И называется оно паяльная паста. Раньше с помощью этой хитрой смеси припоя и флюса-связки собирали платы, а сегодня научились лудить и ремонтировать автомобили. Тем более, что из инструмента понадобится только шлифовальная машинка да строительный фен. А держаться такая заплатка будет веками. Саму деталь точно переживет.