Как закрутить саморез в салоне автомобиля, чтобы пластик не лопнул

Эпоха самостоятельного ремонта возвращается: с удаленкой, введенной повсеместно и, похоже, надолго, стало больше свободного времени, но меньше желания отправляться туда, где бушует вирус. Да и есть ли смысл ехать в город с дачи ради мелкой неисправности? Короче говоря, многие автовладельцы учатся решать проблемы самостоятельно.

Но где первые попытки — там и первые поломки. Чуть перетянул — и тонкая пластиковая деталь, хлипкий кронштейн, может просто лопнуть. А запчасти сегодня не только дороги, но еще и труднодоступны зачастую. Некоторые так и вовсе потребуют побегать да поискать.

Единственный способ бед избежать — это опыт. Свой собственный можно набрать только за годы самостоятельного ремонта, но ведь использовать чужой никто не запрещает. Опыт — это не умение подобрать отвертку или головку накидного ключа. Опыт — это хитрости и тонкости, позволяющие сделать работу хорошо и быстро. Один из таких «лафхаков» — умение закрутить саморез накрепко, но без повреждений тонких пластиковых деталей. Да так, чтобы он долго не откручивался. Думаете это сложно?

Совсем нет. Ведь саморез, какого бы он ни был качества и страны производства, изготовлен из металла и отлично проводит тепло. Если его незначительно нагреть — хоть строительным феном, хоть обычной зажигалкой — то он будет не разрывать пластик, а плавить его, намертво фиксируясь на своем месте. Собранное таким образом торпедо, или парприз, как называю пластиковое обрамление приборов и передней консоли автомобиля на юге, долго обойдется без люфтов и сопровождающего их неприятного скрипа.