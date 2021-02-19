Как безопасно помыть машину в сильный мороз

Во время серьезных холодов «мыться» лучше по одной простой причине: из-за снижения количества желающих это сделать исчезают очереди на мойках. А чтобы не переживать за возможную «заморозку» тех или иных частей кузова, следует, для начала, четко представлять, что там может быть обездвижено льдом после водных процедур.

Влага и холод могут заморозить двери, сковав уплотнители. Ручки дверей также подвержены этой неприятности. Как и лючок бензобака. Чтобы избежать возможного после посещения автомойки примерзания всего и вся, достаточно применять простые приемы: воспользоваться достижениями современной автохимии либо прибегнуть к дедовским шоферским методам — что кому ближе.

Так, можно заранее, до мойки транспортного средства, зайти в ближайший автомагазин и запастись каким-нибудь силиконовым спреем. И по окончании процесса наведения лоска обработать им все подверженные замерзанию поверхности: «облить» из аэрозольного баллончика уплотнители дверных проемов, пшикнуть в подвижные части дверных ручек, обработать подвижные части замка лючка бензобака. «Силиконка» создаст незамерзающюю прослойку между подвижными деталями и не даст льду между ними сделать свое черное дело. Любители «старого-доброго» вместо силиконовых спреев с модными названиями могут эффективно удалить воду из проблемных мест с помощью демократичной WD-40.