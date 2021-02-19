Как безопасно помыть машину в сильный мороз

Во время серьезных холодов «мыться» лучше по одной простой причине: из-за снижения количества желающих это сделать исчезают очереди на мойках. А чтобы не переживать за возможную «заморозку» тех или иных частей кузова, следует, для начала, четко представлять, что там может быть обездвижено льдом после водных процедур.
Влага и холод могут заморозить двери, сковав уплотнители. Ручки дверей также подвержены этой неприятности. Как и лючок бензобака. Чтобы избежать возможного после посещения автомойки примерзания всего и вся, достаточно применять простые приемы: воспользоваться достижениями современной автохимии либо прибегнуть к дедовским шоферским методам — что кому ближе.
Так, можно заранее, до мойки транспортного средства, зайти в ближайший автомагазин и запастись каким-нибудь силиконовым спреем. И по окончании процесса наведения лоска обработать им все подверженные замерзанию поверхности: «облить» из аэрозольного баллончика уплотнители дверных проемов, пшикнуть в подвижные части дверных ручек, обработать подвижные части замка лючка бензобака. «Силиконка» создаст незамерзающюю прослойку между подвижными деталями и не даст льду между ними сделать свое черное дело. Любители «старого-доброго» вместо силиконовых спреев с модными названиями могут эффективно удалить воду из проблемных мест с помощью демократичной WD-40.
Заметим, что «химический» способ предотвращения замерзания актуален, если мойщики не продували сжатым воздухом места потенциального замерзания или сделали это спустя рукава. Но даже если у вас при этом не оказалось под рукой силиконовой смазки или «вэдешки», паниковать не стоит. Можно обойтись и без них. Правда, придется потратить некоторое количество времени и сил, померзнув на холоде. Делается это так.
Выехав с мойки, останавливаемся и открываем нараспашку все двери — чтобы влага на уплотнителях, если она там есть, превратилась в лед, но не сковала бы «резинки» в единый монолит. Кроме того, открываем лючок бензобака и периодически пальцем двигаем его запорный механизм. Тем самым мы вынуждаем ненавистную воду замерзнуть так, чтобы она не лишила узел подвижности.
Следуя точно такому же принципу, несколько раз обходим машину по кругу и по нескольку раз подряд дергаем за ручки всех открытых дверей. При этом из них, как правило, еще и капли воды вылетают. На хорошем морозе кузов остывает до температуры ниже нуля не более чем за 10 минут. Потратив это время на «танцы с бубнами» вокруг дверных ручек и лючка бензобака автомобиля, стоящего с распахнутыми дверями, можно потом быть уверенным, что из-за мойки в нем ничего критичного не замерзнет.