Почему имеет смысл всегда возить в машине детскую «ватрушку»

В зимнее время года у всех на слуху соответствующие сезону развлекательные снаряды: коньки, лыжи, санки, снегокаты и прочие приспособления для быстрого перемещения по снегу. Среди прочих, особняком стоит так называемая «ватрушка» или, более официально, тюбинг.
Если кто случайно не в курсе, он представляет собой пластиковый надувной резиновый «бублик» крупного размера. В середину которого гражданин загружает пятую точку и скатывается с горы. «Ватрушки»-тюбинги бывают разных размеров — подходящие как катания для маленьких детей, так и отнюдь немаленьких взрослых. Напомним, что конструктивно такой «аппарат» состоит из резиновой надувной камеры автомобильного колеса, «одетой» сверху в прочную пластиковую оболочку. Последняя, с одной стороны, благодаря рисунку на ее поверхности, придает скучной черной резине баллона симпатичный и яркий вид.
А с другой, защищает ее от повреждений — порезов и проколов, которые можно «поймать» в процессе спуска по склону. Мало ли на нем может быть колючих сучьев или еще чего поострее! Чтобы привести «ватрушку» в рабочее состояние, достаточно накачать ее камеру любым автомобильным насосом. Перечисленная выше совокупность свойств недавно натолкнули автора этого материала на отличную идею спасения машины из снежного плена — когда столичный регион заваливало осадками сумасшедшей интенсивности.
Так получилось, что авто забуксовало на природе и никак не получалось выбраться из поперечной ледяной канавки, куда седан попал ведущей осью. В таких случаях либо ищут трактор с тросом, либо пытаются подсунуть под колеса что-то не скользкое. Искать буксир оказалось совсем не с руки.
Подсовывать под колеса судорожно откопанные из-под свежего снега бревнышки — тоже. Поскольку не было никакой возможности предварительно втиснуть под «брюхо» застрявшго авто домкрат — чтобы поднять ее шины над злополучной канавкой.
И тут маня осенило — я вспомнил о завалявшейся в багажнике «ватрушке». Оперативно подсунул ее под порог машины и накачал автонасосом. Раздувшийся «бублик» играючи вознес кузов машины сантиметров на 40 в высоту, дав возможность натолкать деревяшек в канаву под вывесившимся колесом. Сдул тюбинг и повторил операцию с другой стороны легковушки со вторым засевшим колесом. После этого никаких проблем с выездом на асфальтовую дорогу уже не было. Вывод: детская «ватрушка» — незаменимый домкрат, если штатным по каким-то причинам невозможно воспользоваться.