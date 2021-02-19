Почему имеет смысл всегда возить в машине детскую «ватрушку»

В зимнее время года у всех на слуху соответствующие сезону развлекательные снаряды: коньки, лыжи, санки, снегокаты и прочие приспособления для быстрого перемещения по снегу. Среди прочих, особняком стоит так называемая «ватрушка» или, более официально, тюбинг.

Если кто случайно не в курсе, он представляет собой пластиковый надувной резиновый «бублик» крупного размера. В середину которого гражданин загружает пятую точку и скатывается с горы. «Ватрушки»-тюбинги бывают разных размеров — подходящие как катания для маленьких детей, так и отнюдь немаленьких взрослых. Напомним, что конструктивно такой «аппарат» состоит из резиновой надувной камеры автомобильного колеса, «одетой» сверху в прочную пластиковую оболочку. Последняя, с одной стороны, благодаря рисунку на ее поверхности, придает скучной черной резине баллона симпатичный и яркий вид.

А с другой, защищает ее от повреждений — порезов и проколов, которые можно «поймать» в процессе спуска по склону. Мало ли на нем может быть колючих сучьев или еще чего поострее! Чтобы привести «ватрушку» в рабочее состояние, достаточно накачать ее камеру любым автомобильным насосом. Перечисленная выше совокупность свойств недавно натолкнули автора этого материала на отличную идею спасения машины из снежного плена — когда столичный регион заваливало осадками сумасшедшей интенсивности.