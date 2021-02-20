Почему снег с автомобиля нужно убирать именно сейчас

Собственная машина во дворе превратилась в сугроб, а регулярные снегопады только добавляют снега на крышу. Срочно берите лопату и идите откапывать свой автомобиль, ведь снег может стать причиной серьезных неприятностей.

Начнем с того, что коммунальщики продолжают чистить дворы. Поскольку дворников сейчас мало, все больше используют различную технику. Поэтому не надо исключать вариант, когда трактор зацепит бампер вашего авто, который просто не видно под толстым слоем снега.

Тоже самое может произойти, если дворник-мигрант, вооруженный ручной снегоуборочной машиной, пойдет бороться со свежевыпавшим «пухляком» на придомовой территории. Задев автомобиль, работники ЖКХ, скорее всего, уберутся восвояси, чтобы никто не догадался о проступке. Ведь возмещать ущерб никто не собирается.