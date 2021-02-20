Почему снег с автомобиля нужно убирать именно сейчас

Собственная машина во дворе превратилась в сугроб, а регулярные снегопады только добавляют снега на крышу. Срочно берите лопату и идите откапывать свой автомобиль, ведь снег может стать причиной серьезных неприятностей.
Начнем с того, что коммунальщики продолжают чистить дворы. Поскольку дворников сейчас мало, все больше используют различную технику. Поэтому не надо исключать вариант, когда трактор зацепит бампер вашего авто, который просто не видно под толстым слоем снега.
Тоже самое может произойти, если дворник-мигрант, вооруженный ручной снегоуборочной машиной, пойдет бороться со свежевыпавшим «пухляком» на придомовой территории. Задев автомобиль, работники ЖКХ, скорее всего, уберутся восвояси, чтобы никто не догадался о проступке. Ведь возмещать ущерб никто не собирается.
Имейте ввиду и то, что ближайшая оттепель превратит снег в твердую субстанцию, а очистить спрессованную до состояния камня массу будет гораздо сложнее. Тут уже не поможет простая пластиковая лопатка, которую многие автолюбители хранят в багажнике. Понадобятся, как минимум, традиционные орудия стройбата: полноразмерная железная штыковая лопата и лом, которым легко повредить не только пластиковые бамперы, но и пороги. В этом случае, вину придется возложить только себя и приготовится отдать хорошие деньги за ремонт и покраску кузовных элементов.
Не забывайте также и о том, что просто очистить от снега машину недостаточно. Она должна еще и выехать со стоянки. Для этого нужно освободить от снега проезд. Опять же, твердый снег раскидать сложнее, чем только что выпавший.
Теперь мы плавно подходим к проблемам, которые возникнут весной. Даже если снег с автомобиля вы станете регулярно скидывать, то разгрести снежный отвал, который нагребет за месяц трактор — очень непросто. А при попытке через него перескочить, можно легко оторвать бампер или повредить выхлопную систему. А это уже грозит серьезным ремонтом.