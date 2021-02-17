Почему в современный автомобиль нужно обязательно ставить дополнительный топливный фильтр

Сейчас любой погружной топливный насос имеет свой необслуживаемый фильтрующий элемент. Это удобно, как производителям, так и рядовым автовладельцам. Одни удешевляют производство и упрощают конструкцию, а другим не надо на каждом ТО менять съемный фильтр и платить за это деньги мастерам в сервисе. К тому же, считается, что бензин у нас неплохого качества, то есть грязи, которая забивает топливную магистраль, в нем нет или ничтожно мало.

Тем не менее, бывалые автомобилисты сами врезают в топливный шланг дополнительный фильтр тонкой очистки от классических «Жигулей» или от «Девятки». Они делают это не просто так, ведь подобное решение дает ряд неоспоримых преимуществ.

Основное достоинство такого решения в том, что дополнительный фильтр обеспечивает лучшую очистку топлива, которое поступает в двигатель. А чем чище «горючка», тем лучше будет состояние свечей зажигания, да и прослужат они дольше. Не надо регулярно разоряться и на покупку всяческих присадок в топливо. Кроме этого, отпадет надобность ехать в сервис, чтобы очистить топливные форсунки.