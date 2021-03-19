Как улучшить свет фар, не меняя ламп и не нарушая закон

Одним из самых популярных вопросов, с которым ежедневно сталкиваются отечественные водители вне зависимости от стажа и марки автомобиля — это недостаток света. Диодные фары, которые «выжигают» темноту дороги, доступны зачастую только в богатых комплектациях. А вопрос переоснащения всплывает каждый раз, когда законотворцы начинают менять различные правила и уставы. И один только потребитель, простой водитель, почти всегда оказывается в проигравших: придется опять платить, либо свыкнуться с «близорукостью» собственного автомобиля и отказаться от поездок в темное время суток. Так себе перспектива, будем откровенны.
Однако есть ведь и вполне законные способы улучшить показатели головной оптики, не прибегая к помощи тюнеров, магазинов китайской светотехники и прочих, официально неаккредитованных источников. Фокус в том, что многие производители автомобилей сегодня ищут методики экономии и пролонгирования жизни различных приборов и агрегатов, что автоматически сказывается на их производительности: например, дабы ДВС меньше вредили экологии, их душат в ущерб производительности и ресурсу. А чтобы автолюбители не пытались «вернуть на круги своя» прежние характеристики, пугают различными гарантийными обязательствами. Такие ныне правила игры почти повсеместно.
Впрочем, отечественные реалии заметно отличаются от всего остального подлунного мира, а российские водители привыкли с детства разбирать механизмы, дабы узнать «что внутри». Такая вот национальная специфика, которая в итоге приводит к множеству интересных открытий и откровений. Нечто подобное произошло и с оптикой головного света.
Вернее, с лампами, ее составляющими. Оказывается, что множество автобрендов, дабы продлить срок их службы, просто сократили напряжение в схеме до 11 Вольт: лампа действительно будет жить дольше, но при этмо светить хуже. Возможно, в хорошо освещенной Европе — хотя и там немало уголков, где невооруженным глазом диагностируется недостаток фонарей на улицах — такой подход и может быть уместен, однако в России реалии иные. Нам, в силу разных обстоятельств, нужно не 80—90% света, а все 146%. Так что «напругу» на лампах можно и нужно увеличить до 12 Вольт, тем более что заводские параметры лампы от этого не изменятся, а, следовательно, это более чем законно.
Дело за малым — совершить вышеописанную процедуру. Благо, сегодня достаточно умельцев, способных это сделать, да и самим разобраться не сложно. Из оборудования потребуется лишь адаптер ELM 327 и смартфон с приложением. Адаптер, к слову, стоит около 1000 рублей и достаточно быстро окупается, если скооперироваться с коллегами.
Подключившись, можно довольно споро разобраться с возможностями своего автомобиля — воистину, семи пядей во лбу не требуется, а инструкции и практических советов с конкретикой полно в интернете. Более того, можно не только повысить производительность головного света, но и найти множество скрытых опций, которые у каждой модели разные: производители давно уже делают одинаковые блоки и опции для всех модификаций, ведь так дешевле, а программно отключают их для дешевых версий. Так отчего бы не подключить? Денег за это никто не потребует.