Простые хитрости, продлевающие жизнь «дворникам» после зимы

Если действовать по инструкции, то щетки необходимо менять хотя бы один раз в год. Однако осмотр и техническое обслуживание нужно проводить чаще. Это поможет сохранить работоспособность очистителей на весь срок службы. А возможно, они продержаться и дольше отведенного им производителем срока.
Зима — сложный период для автомобиля. И щетки стеклоочистителя — одни из тех, кто работает на передовой, неся на себе весь груз погодных тягот и дорожных невзгод. Разумеется, после таких нагрузок их нужно обслужить.
Впрочем, для начала нужно осмотреть каркас щеток на предмет коррозии. Коктейль из реагентов на дорогах весьма агрессивен. А потому на металле каркаса, и особенно на стыках креплений, могут появиться очаги ржавчины. Резиновая кромка должна быть без трещин, надрывов и прочих повреждений. Иногда, правда, бывают и так называемые скрытые повреждения. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Bosch, та же кромка не должна быть скругленной — это ухудшает контакт щетки со стеклом, что, в свою очередь, снижает эффективность ее работы. А ведь равномерное прилегание щетки к стеклу — залог его чистоты, а равно и вашей безопасности.
Чтобы дворники служили долго, необходимо выполнять нехитрые действия. В зимний период необходимо регулярно чистить и мыть лобовое стекло, а также резинки щеток. Также стоит обязательно использовать качественный омыватель, соответствующий температурному режиму конкретного сезона. Не стоит опустошать бачок омывателя досуха. Лучше заранее подлить в него жидкость до необходимого уровня. Чтобы в один прекрасный момент щетки не стали работать по сухому лобовому стеклу — это и повышенный износ резинок, и микроцарапины на поверхности стекла.
Залог здоровья щеток стеклоочистителя — не включать их, когда стекло заляпано крупными кусками грязи. Это испортит и щетки, и стекло. То же самое и с листьями. Будет лучше, если подобные загрязнения сперва смыть вручную. А уж незначительные его остатки убрать дворниками. Разумеется, предварительно удостоверившись, что жидкости в бачке для этого достаточно.
Удалять при помощи щеток иней и наледь на лобовом стекле, которые ранней весной — не редкость, также не рекомендуется. Лучше всего использовать для этого скребок, подогрев лобового стекла или дождаться, когда автомобиль прогреется, и теплый воздух из печки растопит лед.
А еще следует подбирать щетки строго по размеру. Если они будет длиннее, то они будут задевать друг об друга или выходить за пределы лобового стекла на переднюю стоку. Если же щетки будут короче штатных, то это сузит зону очистки. Что снова повлияет на обзорность и безопасность.
Работоспособность и срок службы щеток стеклоочистителя напрямую зависят от их эксплуатации. Зима с весной — сезоны, когда дворники особенно уязвимы. Однако правильный уход, качественная омывающая жидкость и, конечно же, бережная эксплуатация могут творить чудеса.