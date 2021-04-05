Простые хитрости, продлевающие жизнь «дворникам» после зимы

Если действовать по инструкции, то щетки необходимо менять хотя бы один раз в год. Однако осмотр и техническое обслуживание нужно проводить чаще. Это поможет сохранить работоспособность очистителей на весь срок службы. А возможно, они продержаться и дольше отведенного им производителем срока.

Зима — сложный период для автомобиля. И щетки стеклоочистителя — одни из тех, кто работает на передовой, неся на себе весь груз погодных тягот и дорожных невзгод. Разумеется, после таких нагрузок их нужно обслужить.

Впрочем, для начала нужно осмотреть каркас щеток на предмет коррозии. Коктейль из реагентов на дорогах весьма агрессивен. А потому на металле каркаса, и особенно на стыках креплений, могут появиться очаги ржавчины. Резиновая кромка должна быть без трещин, надрывов и прочих повреждений. Иногда, правда, бывают и так называемые скрытые повреждения. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Bosch, та же кромка не должна быть скругленной — это ухудшает контакт щетки со стеклом, что, в свою очередь, снижает эффективность ее работы. А ведь равномерное прилегание щетки к стеклу — залог его чистоты, а равно и вашей безопасности.

Чтобы дворники служили долго, необходимо выполнять нехитрые действия. В зимний период необходимо регулярно чистить и мыть лобовое стекло, а также резинки щеток. Также стоит обязательно использовать качественный омыватель, соответствующий температурному режиму конкретного сезона. Не стоит опустошать бачок омывателя досуха. Лучше заранее подлить в него жидкость до необходимого уровня. Чтобы в один прекрасный момент щетки не стали работать по сухому лобовому стеклу — это и повышенный износ резинок, и микроцарапины на поверхности стекла.