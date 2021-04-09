Отмываем окна автомобиля до стерильной чистоты всего за 12 рублей

Весна — сезон генеральной уборки салона авто и тщательной мойки всех стекол. За зиму они покрылись толстые слоем грязи и налипшего реагента, дворники истошно скрипят, а электростеклоподъемник с большим трудом выполняет свою работу. Более того, иногда стекла даже заедают и опускаются — срабатывает механизм антизащемления. Причина всех зол — налипшая грязь, наслоения и жир. Внутренняя сторона после осени и зимы тоже не блистает чистотой — разводы, отпечатки рук и многое другое. Одним словом, самое время провести грандиозную уборку, чтобы выглянувшее наконец-то солнце смогло добраться до заждавшихся тепла горожан.
Обычно генеральная уборка больше похожа на субботник и занимает целый день: нужно помыть машину, разобрать карманы и бардачки, вынести весь мусор, пропылесосить да протереть, поменять салонный фильтр, который к весне превращается в грязную тряпку, и только потом, на сладкое, мыть окна.
К этому времени ни сил, ни желания ехать в магазин не остается, так что в бой идут проверенные средства на перевес со старыми добрыми газетами. Самое время вспомнить про еще один дедовский метод: мойка окон йодом. Да-да, тем самым, которым заливают раны и рисуют сеточки на синяках. Обычно он лежит в аптечке, но если вдруг что — 12 рублей в любой аптеке рядом с домом.
Промыв стекла и дворники проточной водой, разбавляем йод с водой в пропорции десять капель на литр H2O и начинаем микрофиброй или ветошью натирать стекла с двух сторон. После требуется пройти уже сухой тряпкой и закончить по традиции натиранием газетой — свинцовая краска дополнит эффект от йода зеркальным блеском и кристальной прозрачностью. Метод выглядит и звучит архаичным, однако у него есть один очень серьезный «плюс».
На обработанные подобным образом стеклянные поверхности садится меньше пыли, они не так подвержены запотеванию и лучше пропускают свет. Да и стоит подобная уборка в десятки раз дешевле, чем любым современным химическим составом.
Простые «народные» средства, пусть они вроде и запылились, но до сих пор достойны того, чтобы и сегодня делать нашу жизнь лучше и чище, комфортнее и безопаснее. Чистое ветровое стекло — залог того, что водитель сумеет вовремя среагировать на возникшую на дороге ситуацию, раньше увидит встречную машину или пешехода. Поэтому им следует уделить особое внимание весной и тщательно помыть. И времени много не займет, и стоит копейки, а удовольствие от вождения сохранится на многие дни.