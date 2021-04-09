Отмываем окна автомобиля до стерильной чистоты всего за 12 рублей

Весна — сезон генеральной уборки салона авто и тщательной мойки всех стекол. За зиму они покрылись толстые слоем грязи и налипшего реагента, дворники истошно скрипят, а электростеклоподъемник с большим трудом выполняет свою работу. Более того, иногда стекла даже заедают и опускаются — срабатывает механизм антизащемления. Причина всех зол — налипшая грязь, наслоения и жир. Внутренняя сторона после осени и зимы тоже не блистает чистотой — разводы, отпечатки рук и многое другое. Одним словом, самое время провести грандиозную уборку, чтобы выглянувшее наконец-то солнце смогло добраться до заждавшихся тепла горожан.

Обычно генеральная уборка больше похожа на субботник и занимает целый день: нужно помыть машину, разобрать карманы и бардачки, вынести весь мусор, пропылесосить да протереть, поменять салонный фильтр, который к весне превращается в грязную тряпку, и только потом, на сладкое, мыть окна.

К этому времени ни сил, ни желания ехать в магазин не остается, так что в бой идут проверенные средства на перевес со старыми добрыми газетами. Самое время вспомнить про еще один дедовский метод: мойка окон йодом. Да-да, тем самым, которым заливают раны и рисуют сеточки на синяках. Обычно он лежит в аптечке, но если вдруг что — 12 рублей в любой аптеке рядом с домом.