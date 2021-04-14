Audi назвала российские цены «недорогого» семейства А3

Фото производителя.
Российское подразделение Audi начинает продажи седанов и хетчбэков A3 нового поколения. На старте продаж новинки будут доступны со 150-сильным турбомотором 1.4 TFSI, 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

А еще для старта выбраны только две комплектации под названиями Young и Drive. Первая — это окраска кузова цветом синий «металлик», а вторая — серый «перламутр». Кроме того, версии отличаются дргу от друга обивкой сидений. Просить за седан и хетчбэк будут одинаковые суммы: за Audi A3 Young — 2 490 000, Audi A3 Drive — 2 590 000 рублей.

Фото производителя.

По оснащению — полный паритет. Покупатель поулчит виртуальные приборы, 10-дюймовый экран медиасистемы, двухзонный климат-контроль и светодиодные фары. Приятными бонусами станут камера заднего вида, система автоматической парковки и круиз-контроль.

И еще одна новость от немецкого премиум-бренда. Прошлым летом «четыре кольца» провели модернизацию своего бестселлера, кроссовера Q5. В Европе модель стартовала еще осенью, но до нас добралась только сейчас. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности об автомобиле, который представители марки именуют «пятизвездочным» за высочайший уровень комфорта.

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14 апреля 2021
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