Audi назвала российские цены «недорогого» семейства А3

А еще для старта выбраны только две комплектации под названиями Young и Drive. Первая — это окраска кузова цветом синий «металлик», а вторая — серый «перламутр». Кроме того, версии отличаются дргу от друга обивкой сидений. Просить за седан и хетчбэк будут одинаковые суммы: за Audi A3 Young — 2 490 000, Audi A3 Drive — 2 590 000 рублей.
По оснащению — полный паритет. Покупатель поулчит виртуальные приборы, 10-дюймовый экран медиасистемы, двухзонный климат-контроль и светодиодные фары. Приятными бонусами станут камера заднего вида, система автоматической парковки и круиз-контроль.
И еще одна новость от немецкого премиум-бренда. Прошлым летом «четыре кольца» провели модернизацию своего бестселлера, кроссовера Q5. В Европе модель стартовала еще осенью, но до нас добралась только сейчас. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности об автомобиле, который представители марки именуют «пятизвездочным» за высочайший уровень комфорта.