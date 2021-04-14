Audi назвала российские цены «недорогого» семейства А3

По оснащению — полный паритет. Покупатель поулчит виртуальные приборы, 10-дюймовый экран медиасистемы, двухзонный климат-контроль и светодиодные фары. Приятными бонусами станут камера заднего вида, система автоматической парковки и круиз-контроль.

И еще одна новость от немецкого премиум-бренда. Прошлым летом «четыре кольца» провели модернизацию своего бестселлера, кроссовера Q5. В Европе модель стартовала еще осенью, но до нас добралась только сейчас. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности об автомобиле, который представители марки именуют «пятизвездочным» за высочайший уровень комфорта.