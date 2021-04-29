Для чего весной и летом водителям стоит использовать камфорный спирт

Весна — тяжелое время не только для гипертоников, но и для абсолютного большинства автомобилей. Скачки давления, как и скачки температуры, наносят серьезный урон не только человеку, но и «железному коню», так что теплые апрельские выходные стоит потратить на приведение машины в порядок. Зима была долгой, но она, слава богу, закончилась. Наступило время генеральной уборки и наведения марафета.

Тем удивительнее видеть опытных автовладельцев, которые вместо магазина запчастей едут в аптеку. Неужто головные боли замучили? Нет, дело не в давлении, ведь на прилавке один за другим появляются флакончики камфорного спирта, который стоит около 50 рублей и спасает от невралгии и других хворей. А еще у него есть весьма любопытная «побочная история». Вот она-то нас и заинтересовала.

Начать стоит с того, что камфорный спирт своим весьма неназойливым, почти неразличимым носом запахом отпугивает насекомых. Пропитанная таким составом ватка, уложенная в подстаканник, позволит быстро избавиться от кровососов и прочих жужжащих за весьма краткий срок, обеспечив комфорт на природе и после выезда на асфальт. Учитывая, что это лето мы снова вынуждены будем провести на родных реках и озерах — весьма полезное прикладное наблюдение.