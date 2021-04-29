Для чего весной и летом водителям стоит использовать камфорный спирт

Весна — тяжелое время не только для гипертоников, но и для абсолютного большинства автомобилей. Скачки давления, как и скачки температуры, наносят серьезный урон не только человеку, но и «железному коню», так что теплые апрельские выходные стоит потратить на приведение машины в порядок. Зима была долгой, но она, слава богу, закончилась. Наступило время генеральной уборки и наведения марафета.
Тем удивительнее видеть опытных автовладельцев, которые вместо магазина запчастей едут в аптеку. Неужто головные боли замучили? Нет, дело не в давлении, ведь на прилавке один за другим появляются флакончики камфорного спирта, который стоит около 50 рублей и спасает от невралгии и других хворей. А еще у него есть весьма любопытная «побочная история». Вот она-то нас и заинтересовала.
Начать стоит с того, что камфорный спирт своим весьма неназойливым, почти неразличимым носом запахом отпугивает насекомых. Пропитанная таким составом ватка, уложенная в подстаканник, позволит быстро избавиться от кровососов и прочих жужжащих за весьма краткий срок, обеспечив комфорт на природе и после выезда на асфальт. Учитывая, что это лето мы снова вынуждены будем провести на родных реках и озерах — весьма полезное прикладное наблюдение.
Другой же «навык» камфорного спирта пригодится прямо сейчас, около дома или в родном гаражном кооперативе. Дело в том, что это копеечное средство, продающееся без рецепта в любой аптеке, имеет весьма действенный эффект при обработке кожаной обуви и покрытий. Если натереть им кресла и дверные карты, торпедо и вставки, то кожа станет не только мягче и приятнее на ощупь, но и значительно привлекательнее внешне.
Для обработки достаточно простой ветоши, которую нужно обмакнуть в камфорный спирт и натереть восстанавливаемую поверхность. Жидкость достаточно быстро впитывается и не оставляет следов на одежде, но расправляет даже небольшие заломы и визуально убирает затертости.
Вычищенный таким образом салон выглядит намного краше и богаче, да и находится в нем куда приятнее. Камфорный спирт — средство, которое стоит всего 50 рублей — позволяет получить эффект ничуть не хуже, а порой даже лучше, чем дорогие составы в ярких баллонах. Бабушки и дедушки этот секрет знали и всегда обрабатывали сапоги и башмаки камфорным спиртом после окончанию сезона. Тогда обувь оставалась красивой и аккуратной на долгие годы.