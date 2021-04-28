Чем опасно для мотора масло, пахнущее бензином

Когда двигатель автомобиля в порядке, бензин и масло в нем практически не пересекаются. Разве что в виде топливовоздушной смеси и тончайшей пленки смазки на стенках камеры сгорания. Но от этого запах топлива от лубриканта не идет. Гораздо хуже, когда бензином несет от вытащенного масляного щупа или от открытой маслозаливной горловины в крышке головки блока.

Если у вас насморк, свои подозрения можно элементарно подтвердить по косвенным признакам. Например по выросшему уровню масла в картере. Или по увеличившемуся расходу топлива. Либо обратив внимание на датчик давления в системе смазки, сигнализирующий о его падении. Можно также поступить по-дедовски: поднести горящую спичку к щупу. Без бензина масло на нем — еще попробуй подпали, а в присутствии топлива щуп полыхнет моментально.

Итак, допустим, мы убедились, что бензин в изрядном количестве присутствует в картере движка. Чаще всего это бывает вызвано износом элементов цилиндро-поршневой группы. В частности — колец. Их задача, помимо прочего, не пускать топливовоздушную смесь в циклах впрыска и сжатия из камеры сгорания в картер. Когда компрессионные кольца по тем или иным причинам плохо справляются с этим, бензин прорывается сквозь них при каждом срабатывании форсунок и конденсируется уже в поддоне.