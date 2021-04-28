Чем опасно для мотора масло, пахнущее бензином

Когда двигатель автомобиля в порядке, бензин и масло в нем практически не пересекаются. Разве что в виде топливовоздушной смеси и тончайшей пленки смазки на стенках камеры сгорания. Но от этого запах топлива от лубриканта не идет. Гораздо хуже, когда бензином несет от вытащенного масляного щупа или от открытой маслозаливной горловины в крышке головки блока.
Если у вас насморк, свои подозрения можно элементарно подтвердить по косвенным признакам. Например по выросшему уровню масла в картере. Или по увеличившемуся расходу топлива. Либо обратив внимание на датчик давления в системе смазки, сигнализирующий о его падении. Можно также поступить по-дедовски: поднести горящую спичку к щупу. Без бензина масло на нем — еще попробуй подпали, а в присутствии топлива щуп полыхнет моментально.
Итак, допустим, мы убедились, что бензин в изрядном количестве присутствует в картере движка. Чаще всего это бывает вызвано износом элементов цилиндро-поршневой группы. В частности — колец. Их задача, помимо прочего, не пускать топливовоздушную смесь в циклах впрыска и сжатия из камеры сгорания в картер. Когда компрессионные кольца по тем или иным причинам плохо справляются с этим, бензин прорывается сквозь них при каждом срабатывании форсунок и конденсируется уже в поддоне.
Обычно при подобном развитии ситуации наблюдается падение компрессии в цилиндре. «Лечится» это единственным способом — капремонтом движка.
Бензин в масле появляется и при выходе из строя системы зажигания. Так, когда хотя бы в одном из цилиндров свеча не работает (по любой причине), часть горючего из топливовоздушной смеси конденсируется на стенках камеры сгорания и затем стекает по ним, проникая в картер. Такой расклад гораздо гуманнее для кошелька автовладельца. Заменить свечу, высоковольтный провод или катушку дешевле, чем перебрать весь движок.
То же самое можно сказать и в отношении форсунок инжектора. Когда хотя бы одна из них «льет», то есть не распыляет топливо, оно не сгорает полостью и, опять же, частично стекает в картер, приводя к появлению запаха бензина у моторного масла.
Из гораздо более экзотических причин появления запаха топлива у смазочного материала, назовем заливку в бак некондиционного бензина или добавление в горючее сомнительных присадок. При этом может быть растворен или потеряет эластичность материал уплотнителей и герметизирующих прокладок, благодаря чему бензин доберется до смазки. В этом случае трудозатраты на промывку топливной системы и замену кучи прокладок/уплотнений в моторе могут оказаться сопоставимы с классической «капиталкой».