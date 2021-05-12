Как мгновенно и без труда справиться с намертво прикипевшей гайкой

«Болгарка» решит многие задачи, надо только подлезть, что удается не каждому. Должен же быть другой, более простой и доступный способ! И он есть: не было бы счастья, да несчастье помогло. Большинство гаек сегодня делают из «сырца», стали, которая не прошла закалку, поэтому они служат меньше, быстро прикипают и легко «слизываются». Такой крепеж мягче, следовательно его можно не только спилить, но и просто перекусить. Сообразительные китайцы тут же сделали для этих целей дешевую и доступную «приспособу», которая пусть и прослужит недолго, судя по качеству исполнения, но зато и стоит копейки.

Принцип ее работы прост и понятен: на прикипевшую гайку накидывается головка, внутри которой расположен резец из каленого железа с винтовым механизмом. Усадив приспособление на «проблемную точку», нужно трещеткой крутить болт, который миллиметр за миллиметром будет вгонять режущую кромку в гайку. Как только «зубило» дойдет до резьбы, гайка либо сама лопнет, либо совершит это долгожданное действие после нагрева. Во-первых, этот метод достаточно прост в использовании и не требует ни сил, ни знаний, а во-вторых, позволяет совершить ремонт без последующей замены болта, что само по себе дорогого стоит.

Профессионал отличается от новичка не только набором знаний, но и набором необходимого инструмента. Изобретать велосипед и выполнять сложные акробатические этюды больше не нужно — достаточно лишь подобрать нужное приспособление и выполнить предписание. Спасибо интернету, который все знает и дает бесплатный дельный совет, если правильно поставить вопрос в командной строке.