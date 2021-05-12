Как мгновенно и без труда справиться с намертво прикипевшей гайкой

Холодная и влажная зима, богато орошенная дорожными реагентами, железный неотапливаемый гараж и подземный паркинг с плохой вентиляцией, лужа на парковочном месте и многое другое — вот краткий перечень невзгод, с которыми сталкивается автомобиль в России. Естественно, вышеуказанные аномалии наносят серьезный вред здоровью «железного коня», минимизировать который предстоит его владельцу. В автосервисе, конечно, сделают, но за работу придется заплатить. Когда романсы допеты до конца, а пояса затянуты до звона, за гаечный ключ возьмутся даже те, кого к такому повороту событий жизнь не готовила. Ведь на обратной стороне весов — общественный транспорт.
С другой стороны — глаза бояться, а руки делают. Пережив первый ужас от увиденного, пнув колесо и сходив по нужде, практически любую проблему, связанную с автомобилем, можно решить самостоятельно. Нужен лишь совет да инструмент. С первым у нас проблем не возникает никогда — каждый встречный разбирается во всех сферах, от космоса до балета — а вот с последним порой возникают трудности. Порой, чтобы открутить гайку, которая стала с болтом единым целым, нужно проявить недюжую ловкость и богатырскую силу. А также греть, бить и трясти. Есть, конечно, и вороток, и проникающую смазка, да только воз и ныне там — прикипела и приржавела намертво. Неужели надо срезать?
«Болгарка» решит многие задачи, надо только подлезть, что удается не каждому. Должен же быть другой, более простой и доступный способ! И он есть: не было бы счастья, да несчастье помогло. Большинство гаек сегодня делают из «сырца», стали, которая не прошла закалку, поэтому они служат меньше, быстро прикипают и легко «слизываются». Такой крепеж мягче, следовательно его можно не только спилить, но и просто перекусить. Сообразительные китайцы тут же сделали для этих целей дешевую и доступную «приспособу», которая пусть и прослужит недолго, судя по качеству исполнения, но зато и стоит копейки.
Принцип ее работы прост и понятен: на прикипевшую гайку накидывается головка, внутри которой расположен резец из каленого железа с винтовым механизмом. Усадив приспособление на «проблемную точку», нужно трещеткой крутить болт, который миллиметр за миллиметром будет вгонять режущую кромку в гайку. Как только «зубило» дойдет до резьбы, гайка либо сама лопнет, либо совершит это долгожданное действие после нагрева. Во-первых, этот метод достаточно прост в использовании и не требует ни сил, ни знаний, а во-вторых, позволяет совершить ремонт без последующей замены болта, что само по себе дорогого стоит.
Профессионал отличается от новичка не только набором знаний, но и набором необходимого инструмента. Изобретать велосипед и выполнять сложные акробатические этюды больше не нужно — достаточно лишь подобрать нужное приспособление и выполнить предписание. Спасибо интернету, который все знает и дает бесплатный дельный совет, если правильно поставить вопрос в командной строке.