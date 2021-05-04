Дует теплом: как водители гробят автомобильные кондиционеры

Кондиционер — дополнительная опция, переставшая быть роскошью и ныне доступная даже в бюджетном автомобильном сегменте. Однако опыта общения и содержания этой важнейшей функции современной машины многим автовладельцам недостает: водители, недавно познакомившиеся с охладителем, не знаю, что система нуждается в регулярной мойке, чистке, заправке и диагностике. Впрочем, начнем по порядку.

Перед началом летнего сезона, каждый автомобиль нужно свозить на диагностику: проверить подвеску, двигатель, коробку передач и обязательно помыть радиаторы. Сделать это можно лишь с разбором, ведь «кулеры», а их там несколько, обычно установлены впритык. Грязью, пухом и листьями забиваются не только соты, но и щель между агрегатами. Именно забитые всей этой дрянью радиаторы становятся ключевой причиной неисправности кондиционера, которая, к слову, ведет и к перегреву двигателя.

Во время запуска силового агрегата стоит прислушаться к его работе, обратив особое внимание на состояние муфты кондиционера. Она не должна производить лязгающих и свистящих звуков, а вот характерные щелчки и повышение оборотов мотора — в порядке вещей, хотя и не всегда. Но выход из строя муфты — явление редкое, свойственное глубоко подержанным автомобилям. Чего не скажешь о трубках. Они требуют замены гораздо чаще.