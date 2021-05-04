Дует теплом: как водители гробят автомобильные кондиционеры

Кондиционер — дополнительная опция, переставшая быть роскошью и ныне доступная даже в бюджетном автомобильном сегменте. Однако опыта общения и содержания этой важнейшей функции современной машины многим автовладельцам недостает: водители, недавно познакомившиеся с охладителем, не знаю, что система нуждается в регулярной мойке, чистке, заправке и диагностике. Впрочем, начнем по порядку.
Перед началом летнего сезона, каждый автомобиль нужно свозить на диагностику: проверить подвеску, двигатель, коробку передач и обязательно помыть радиаторы. Сделать это можно лишь с разбором, ведь «кулеры», а их там несколько, обычно установлены впритык. Грязью, пухом и листьями забиваются не только соты, но и щель между агрегатами. Именно забитые всей этой дрянью радиаторы становятся ключевой причиной неисправности кондиционера, которая, к слову, ведет и к перегреву двигателя.
Во время запуска силового агрегата стоит прислушаться к его работе, обратив особое внимание на состояние муфты кондиционера. Она не должна производить лязгающих и свистящих звуков, а вот характерные щелчки и повышение оборотов мотора — в порядке вещей, хотя и не всегда. Но выход из строя муфты — явление редкое, свойственное глубоко подержанным автомобилям. Чего не скажешь о трубках. Они требуют замены гораздо чаще.
Система кондиционирования состоит из множества элементов, но самое слабое звено — именно трубки. Они перетираются или, как в случае с Mitsubishi Pajero, сгнивают. Причем процесс полного выхода из строя занимает всего три-четыре года эксплуатации.
Найти течь просто: систему заполняют газом, смешанным со специальным маслом — любой агрегат нуждается в смазке, и кондиционер не исключение — а после ищут протечку. Облачко газа и подтек того самого лубриканта, при контакте с кислородом превращающегося в «сметану», укажет точное место прорыва.
Как ни странно, систему кондиционирования периодически нужно промывать, освобождая от плесени, грязи и конденсата. Тогда и только тогда из вентиляционных решеток в салон «польется» свежий и приятно пахнущий кислород, а не ароматы болота и свалки. Подобную операцию можно провести на СТО, а можно и самостоятельно, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал. Необходимая «химия» доступна в любом автомагазине, а знаний, навыков и специального оборудования не требуется — все идет в комплекте с заветным флаконом.
Сам газ, которым наполняют систему кондиционирования, точного срока годности не имеет, а в исправном контуре может функционировать десятилетиями.
Более того, заправка кондиционера не представляет особой сложности: в подкапотном пространстве в легком доступе есть специальный клапан, скрытый под пластиковой крышечкой, на который навинчивается шланг. Старое масло с остатками газа сначала сливают, а потом заполняют систему новым «расходником».
Операция крайне простая, оборудование для нее широко доступно, поэтому «перезалить кондей» теперь можно даже у индивидуальных предпринимателей на обочине. Также эту опцию предоставляют многие шиномонтажи и автомойки.