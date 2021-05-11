Почему возник ажиотажный спрос на автомобили с «автоматом»

Будем честны: с «механикой» сегодня предлагаются либо машины спортивной направленности (и то их покупатели чаще выбирают «автомат»), либо относительно бюджетные авто — в сегменте «дороже 1 500 000 рублей» найти ручную KП достаточно трудно.

Кроме того, автоматические трансмиссии перестали быть экзотикой: за них просят доплатить весьма разумные суммы, которые не кажутся фантастическими на фоне изрядно поднявшейся за последнее время общей стоимости автомобиля. Плюс ко всему пробки или просто небольшие заторы перестали быть приметой мегаполисов, так как поток транспорта растет, а советская дорожная инфраструктура осталась неизменной во многих городах нашей необъятной. А в таких условиях ездить без пеали сцепления легче и приятнее.

В общем, автоматическая коробка — это не только удобно, но и доступно. Даже УАЗ наконец-то обзавелся двухпедальной версией! Но сколько будет стоить ремонт такого узла — мало кто задумывается при покупке. Портал «АвтоВзгляд» разыскал цены на ремонт и замену «автомата» на самые популярные в России модели автомобилей.