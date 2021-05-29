Что может случиться с машиной, пока автовладелец греется «на югах»

В связи с COVID-19 железный занавес вновь опустился. Заграница мало чем может помочь изголодавшемуся по морям отечественному туристу. Но несмотря на это, многие из нас все равно планируют отпуск, переориентировавшись на регионы своей страны. Приаэропортовые парковки будут забиты под завязку автомобилями. И далеко не факт, что все они покинут место стоянки сразу после того, как их владельцы вернуться домой. А между тем, длительный простой крайне негативно сказывается на машине.

Если уехать в аэропорт на такси или аэроэкспрессе для вас не вариант, то позаботьтесь о том, чтобы ваш автомобиль хотя бы не стоял на припортовой парковке вблизи деревьев и проводов. Деревья — источник пуха, почек и пыльцы, которые, смешиваясь с липким нектаром, буквально въедаются в лакокрасочное покрытие авто. Ко всему прочему, на деревьях живут птицы, генерирующие помет, из-за обилия которого, по вашему возвращению, вы попросту можете не сразу найти свою машину. Ну и деревья имеют свойства падать, конечно же. То же касается линий электропередач. Столб могут сбить, и он упадет на вашу машину. На проводах любят собираться голубиные стаи. Ну и обрыв линий электропередач — не такое уж редкое явлении, особенно в шквальный ветер.

Оставленная в спешке еда в машине почти наверняка станет источником зловонного запаха, плесени и появления в салоне колонии муравьев. А если забыть зажигалку на панели, то, разогревшись на солнце, она может взорваться. Равно как и любой другой накрепко закрытый баллон или флакон. Последствия такого развития событий могут быть самыми разнообразными. Впрочем, все это еще полбеды.