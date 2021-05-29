Что может случиться с машиной, пока автовладелец греется «на югах»

В связи с COVID-19 железный занавес вновь опустился. Заграница мало чем может помочь изголодавшемуся по морям отечественному туристу. Но несмотря на это, многие из нас все равно планируют отпуск, переориентировавшись на регионы своей страны. Приаэропортовые парковки будут забиты под завязку автомобилями. И далеко не факт, что все они покинут место стоянки сразу после того, как их владельцы вернуться домой. А между тем, длительный простой крайне негативно сказывается на машине.
Если уехать в аэропорт на такси или аэроэкспрессе для вас не вариант, то позаботьтесь о том, чтобы ваш автомобиль хотя бы не стоял на припортовой парковке вблизи деревьев и проводов. Деревья — источник пуха, почек и пыльцы, которые, смешиваясь с липким нектаром, буквально въедаются в лакокрасочное покрытие авто. Ко всему прочему, на деревьях живут птицы, генерирующие помет, из-за обилия которого, по вашему возвращению, вы попросту можете не сразу найти свою машину. Ну и деревья имеют свойства падать, конечно же. То же касается линий электропередач. Столб могут сбить, и он упадет на вашу машину. На проводах любят собираться голубиные стаи. Ну и обрыв линий электропередач — не такое уж редкое явлении, особенно в шквальный ветер.
Оставленная в спешке еда в машине почти наверняка станет источником зловонного запаха, плесени и появления в салоне колонии муравьев. А если забыть зажигалку на панели, то, разогревшись на солнце, она может взорваться. Равно как и любой другой накрепко закрытый баллон или флакон. Последствия такого развития событий могут быть самыми разнообразными. Впрочем, все это еще полбеды.
Будучи припаркованным в положенном месте, под охраной и видеонаблюдением, ваш автомобиль вполне может стать участником ДТП. В спешке забыли перевести коробку в парковочный режим — машине ничего не помешает скатиться в рядом припаркованную машину. А отсутствие страховки (многие дпокупают полис на определенный период, и продлевают его лишь по приезде) только ухудшит ваше финансовое положение, без того пошатнувшиеся от цен на курортах.
Оставлять надолго машину как с пустым баком, так и с полным так же не стоит. В первом случае, в баке может конденсироваться вода. Во-втором, на жаре топливо расширяется, и если система негерметична, может случится разлив, со всеми вытекающими последствиями. К тому же при длительном простое топливо теряет свои свойства, и даже может испортиться. Как, впрочем, и остальные жидкости в автомобиле.
Резиновые прокладки, патрубки и шланги так же под ударом. От долгого простоя они могут рассыхаться. Особенно на жаре. Течь может образоваться в самых неожиданных местах. А потому не удивляйтесь, что по вашему возвращению перестала холодить климатическая установка.
В общем, если уж и собрались в отпуск, то позаботьтесь о том, чтобы ваш автомобиль оставался под присмотром и находился вдали от потенциально опасных предметов. Идеальный вариант — если вас кто-то докинет до аэропорта. А затем будет посматривать за автомобилем, заводить его, а если вы не против и есть страховка, то и выгуливать, чтобы размять его шины и разогнать технические жидкости.