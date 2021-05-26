Какие опасные сюрпризы может преподнести вариатор в летнюю жару

Перегрев — чуть ли не главный признак грядущих серьезных проблем с трансмиссией CVT. В большинстве случаев автовладелец узнает о нем либо обратив внимание на загоревшуюся контрольную лампу на «приборке», либо по толчкам и «пинкам» КП на ходу, особенно на малых оборотах двигателя.

Чем опасен перегрев? Нормальная температура рабочей жидкости в вариаторе — около 60−70ºС. При перегреве она подскакивает порой выше 100−120ºС. При этом падает эффективность смазывания трущихся частей агрегата и резко ускоряется их износ — в том числе конусов и ремня (цепи) вариатора. При температурах свыше 120ºС эта жидкость вообще начинает полимеризоваться, полностью деградируя…

Таким образом, если не обращать внимания на рывки/пинки в трансмиссии и сразу не заняться устранением проблемы перегрева, вариаторная коробка может очень быстро выйти из строя полностью, обеспечив по-настоящему разорительный ремонт. Или вовсе окажется, что дешевле ее выкинуть, и купить новую.

Каковы же возможные причины перегрева CVT? Самая распространенная «летняя» — засорение радиатора охлаждения КП. Он, как правило, располагается где-то в нижней части моторного отсека. Пыль, грязь, насекомые и прочая гадость, висящая в воздухе над дорогой, засоряют и мнут его соты.