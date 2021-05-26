Какие опасные сюрпризы может преподнести вариатор в летнюю жару

Перегрев — чуть ли не главный признак грядущих серьезных проблем с трансмиссией CVT. В большинстве случаев автовладелец узнает о нем либо обратив внимание на загоревшуюся контрольную лампу на «приборке», либо по толчкам и «пинкам» КП на ходу, особенно на малых оборотах двигателя.
Чем опасен перегрев? Нормальная температура рабочей жидкости в вариаторе — около 60−70ºС. При перегреве она подскакивает порой выше 100−120ºС. При этом падает эффективность смазывания трущихся частей агрегата и резко ускоряется их износ — в том числе конусов и ремня (цепи) вариатора. При температурах свыше 120ºС эта жидкость вообще начинает полимеризоваться, полностью деградируя…
Таким образом, если не обращать внимания на рывки/пинки в трансмиссии и сразу не заняться устранением проблемы перегрева, вариаторная коробка может очень быстро выйти из строя полностью, обеспечив по-настоящему разорительный ремонт. Или вовсе окажется, что дешевле ее выкинуть, и купить новую.
Каковы же возможные причины перегрева CVT? Самая распространенная «летняя» — засорение радиатора охлаждения КП. Он, как правило, располагается где-то в нижней части моторного отсека. Пыль, грязь, насекомые и прочая гадость, висящая в воздухе над дорогой, засоряют и мнут его соты.
Если зимой, в мороз, падение эффективности охлаждения рабочей жидкости вариатора не ощущалось, то в 30-градусную жару сей факт встанет перед автовладельцем в полный рост. Решить эту проблему достаточно просто. Достаточно загнать машину на подъемник или на смотровую яму, демонтировать бампер и промыть радиатор CVT на минимальном давлении «керхера».
Хуже, если «пинки» вариатора возникают не по этой причине. А, например, из-за слишком низкого уровня рабочей жидкости. Когда ее мало, она не успевает охлаждать усиленно греющийся на летней жаре агрегат. Обнаружив это, следует немедленно ее долить. Причем лучше доверить даже такую несложную операцию профильным сервисменам. Ведь падение уровня жидкости не может произойти само по себе. Скорее всего, она «убежала» сквозь какое-то уплотнение.
Поэтому, помимо долива, придется найти место утечки и заменить изношенную прокладку. Эта операция обойдется явно дороже чем мойка радиатора. Однако она все равно куда дешевле серьезного ремонта КП из-за перегрева.
Засоренный продуктами естественного износа фильтр тонкой очистки рабочей жидкости также может спровоцировать перегрев CVT. Вызванное засором снижение скорости ее перетока также снижает эффективность охлаждения вариатора. В мороз это может не ощущаться, а в жару — пожалуйста! Устранение такой проблемы также следует поручить сервисменам. Вместе с заменой фильтра стоит поменять и всю жидкость в КП — чтобы забыть о подобных проблемах надолго.