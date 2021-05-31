Владельцам Chevrolet и Cadillac предлагают заменить масло за 1 рубль

Вышеупомянутые хозяева автомобилей Cadillac и Chevrolet смогут провести замену масла в двигателе по системе «все включено» всего за 1 рубль. Притом в стоимость включено моторное масло из линейки GM, все оригинальные запчасти и работы по их замене.

Для получения услуги достаточно всего лишь навестить дилерский центр и заполнить анкету. В программе участвуют официальные дилеры и сервисные центры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Челябинска, Волгограда и Красноярска.

Кстати, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в настоящий момент официальные дилеры легендарной американской марки распродают остатки дореформенного Cadillac Escalade, причем с увесистыми скидками. Дело в том, что на подходе новое поколение модели, и продавцам необходимо избавиться от стока.