Почему летом ремонтировать подержанный автомобиль Skoda на 30% выгоднее

С 1 июня по 31 августа владельцам автомобилей Skoda старше четырех лет будут предложены специальные условия на приобретение и установку оригинальных деталей. Это касается замены деталей тормозной системы, обоих подвесок, привода ГРМ, а также регламентного технического обслуживания.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте бренда и получить промокод. Так, при сумме чека от 10 000 до 19 999 рублей автомобилист получит 3000 ₽ скидки, при расходах от 20 000 до 29 999 выгода составит 5000, а сумма чека более 30 000 гарантирует уже 7000 «целковых» чистой выгоды.

И еще одна новость от чешской марки. В ходе планового «улучшайзинга», Skoda Karoq расширил перечень спецификаций, стал технологичнее и моднее. Внешне, правда, это никак не выражается, зато на ходу… Все нюансы выяснил редактор портала «АвтоВзгляд», которому довелось поездить на самой свежей итерации кроссовера.