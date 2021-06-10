10 самых неожиданных причин попадания дождевой воды в салон автомобиля

Перечень неприятных «дверей» для проникновения влаги внутрь авто начнем с самого сложного для выявления — через сварные швы кузова. Его части частенько соединяют друг с другом не сплошным швом, а точечной сваркой. И затем покрывают специальным герметиком. Бывает, что его наносят неравномерно, то есть с браком.
Либо после ДТП часть мастики «отклеится» в самом неожиданном месте. В открывшуюся щель начинает поступать вода. Сложность такой протечки в том, что для ее локализации порой приходится разбирать половину машины.
Еще одно не вполне тривиальный проход для жидкости снаружи — тросик открытия капота. Верней отверстие в перегородке между салоном и моторным отсеком. В нем устанавливается специальное резиновое уплотнение, но со временем оно теряет эластичность и начинает пропускать воду внутрь машины.
К наиболее явным «дырам» в защите от дождевой воды относятся проблемы с уплотнителями лобового стекла и дверей. Частенько «лобовуха» начинает течь после его замены неквалифицированным мастером.
В дверях они тоже могут «чудить» — либо также после ремонта, либо просто от старости и потери эластичности. Любопытно, что протечки сквозь уплотнения порой имеют непостоянный характер, а только когда машина стоит одной стороной на бордюре, например. Дело в том, что при этом кузов изгибается и в некоторых уплотнениях появляются щели.
В дверях большинства машин предусмотрены специальные пластины, пленка или мембраны, направляющие попадающую внутрь воду к дренажным отверстиям. Со временем эти конструкции выходят из строя, либо сминаются и ломаются недобросовестными ремонтниками. Из-за этого влага начинает контактировать с внутренней обшивкой двери и сквозь нее проникать в салон. Если дренажные отверстия в дверях засоряются, эффект будет примерно такой же: не находя выхода, вода начнет скапливаться в дверях и протекать под ноги обитателям авто.
В некоторых моделях легковушек салонный фильтр располагается непосредственно под лобовым стеклом. Если неправильно установить его крышку и уплотнения, откроется путь для «аш-два-о» в салон.
У любой машины в днище есть технологические отверстия и лючки. Обычно они закрыты специальными заглушками еще с завода. Но если в процессе эксплуатации такая деталь вывалится или потеряет изначальную форму, через брешь начнет просачиваться вода.
Говоря о протечках в салоне, нельзя также не вспомнить о люке в крыше! Мало кто знает, но рамка люка тоже имеет дренажные отводы. И они тоже имеют привычку со временем засоряться. Лишенная таким образом предусмотренного конструкцией стока, вода обычно начинает капать на головы водителя и пассажиров, либо сочиться по боковой стойке.
Пороги и крылья кузова, как правило, имеют внутренние полости. А раз есть полость, ей в обязательном порядке положено дренажное отверстие. Засор такой дырочки чреват появлением плещущейся жидкости в порогах или еще какой полости. А оттуда ей прямая дорога на обивку пола ТС.
Все вышесказанное про дренаж справедливо и для ниши с запасным колесом. С той разницей, что при засорах сливов из нее мокрым станет не весь салон, а только багажный отсек.