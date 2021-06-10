10 самых неожиданных причин попадания дождевой воды в салон автомобиля

Перечень неприятных «дверей» для проникновения влаги внутрь авто начнем с самого сложного для выявления — через сварные швы кузова. Его части частенько соединяют друг с другом не сплошным швом, а точечной сваркой. И затем покрывают специальным герметиком. Бывает, что его наносят неравномерно, то есть с браком.

Либо после ДТП часть мастики «отклеится» в самом неожиданном месте. В открывшуюся щель начинает поступать вода. Сложность такой протечки в том, что для ее локализации порой приходится разбирать половину машины.

Еще одно не вполне тривиальный проход для жидкости снаружи — тросик открытия капота. Верней отверстие в перегородке между салоном и моторным отсеком. В нем устанавливается специальное резиновое уплотнение, но со временем оно теряет эластичность и начинает пропускать воду внутрь машины.

К наиболее явным «дырам» в защите от дождевой воды относятся проблемы с уплотнителями лобового стекла и дверей. Частенько «лобовуха» начинает течь после его замены неквалифицированным мастером.