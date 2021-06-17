Когда можно смело заливать в мотор иномарки российское масло

Залить в мотор своего «немца» или «японца» масло, на канистре которого красуется логотип какого-нибудь «лукойла» или «роснефти» с «газпромнефтью», — как-то боязно, согласитесь. Ведь на станциях техобслуживания официальных дилеров иностранных автомарок применяют смазки иностранного производства. Личные фобии автовладельцев из серии «как бы чего ни вышло» в моторно-масляном деле, все также актуальны, как и в древние времена СССР, когда все иностранное по определению считалось лучше отечественного. И объективные факты на эти верования мало влияют.
На самом же деле реальность такова, что в мотор вашей иномарки можно лить масло (подходящее по вязкости!) от любого производителя, но с одним условием: оно должно иметь одобрение завода-изготовителя автомобиля.
Если такой сертификат у производителя масла присутствует (а все крупные отечественные компании-«масленщики» о таких «одобрениях» оповещают всех и вся при любой возможности), то не надо бояться применять эту смазку в своем авто. Главное, чтобы она подходила мотору по вязкости (по показателю SAE) и по применимости на типе двигателя (по API). В таком случае ничего плохого от перехода с иностранного масла на отечественное не произойдет.
Скорее всего, мотору даже станет лучше. Дело в том, что иностранные масла обычно укладываются в очень жесткие нормы по содержанию серы и фосфора в своем составе — экология у них превыше всего, знаете ли! Для российских масел, имеющих хождение на нашем рынке, допускается заметно большее присутствие этих химических элементов. А они, между прочим, самым серьезным образом снижают трение в моторе.
Российские масла при прочих равных условиях должны лучше иностранных конкурентов предохранять трущиеся части двигателя от износа.
Не стоит, кстати, забывать, что многие масла международных брендов уже давно изготавливают на территории России. Не откроем особого секрета, если скажем, что ряд масел таких брендов, как Shell, Castrol, Total, Hi-Gear и некоторых других, менее раскрученных «импортных» продуктов, разливаются у нас. То есть, по факту, огромное число российских владельцев иномарок, не подозревая о том, давным давно пользуются отечественными моторными маслами. И для них переход на аналогичный продукт, но под отечественным брендом — не более, чем формальность.