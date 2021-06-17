Когда можно смело заливать в мотор иномарки российское масло

Залить в мотор своего «немца» или «японца» масло, на канистре которого красуется логотип какого-нибудь «лукойла» или «роснефти» с «газпромнефтью», — как-то боязно, согласитесь. Ведь на станциях техобслуживания официальных дилеров иностранных автомарок применяют смазки иностранного производства. Личные фобии автовладельцев из серии «как бы чего ни вышло» в моторно-масляном деле, все также актуальны, как и в древние времена СССР, когда все иностранное по определению считалось лучше отечественного. И объективные факты на эти верования мало влияют.

На самом же деле реальность такова, что в мотор вашей иномарки можно лить масло (подходящее по вязкости!) от любого производителя, но с одним условием: оно должно иметь одобрение завода-изготовителя автомобиля.

Если такой сертификат у производителя масла присутствует (а все крупные отечественные компании-«масленщики» о таких «одобрениях» оповещают всех и вся при любой возможности), то не надо бояться применять эту смазку в своем авто. Главное, чтобы она подходила мотору по вязкости (по показателю SAE) и по применимости на типе двигателя (по API). В таком случае ничего плохого от перехода с иностранного масла на отечественное не произойдет.