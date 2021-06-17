Въезжаем в лютую жару: как самостоятельно проверить работоспособность кондиционера

Кондиционер или его более продвинутая версия климат-контроль сегодня стали повсеместной опцией, которой оснащены даже бюджетные авто. Прохладным салоном в жару уже не удивишь — к хорошему привыкаешь. Но далеко не все знакомы с устройством «кондея», а определять его работоспособность и вовсе научились лишь по принципу дует/не дует.

Считается, что с такими вопросами надо сразу ехать в мастерскую, ведь «кондей» — сложный агрегат. Да, непростой, но проверить, а порой и локализовать неисправность можно самому. По меньшей мере, это существенно сократит длину чека в автосервисе. Или вовсе лишит «радости» его оплаты.

Итак, задавшись вопросом состоятельности кондиционера в ожидании зноя, первым делом открываем капот, заводим авто и жмем кнопку со снежинкой. Если в ответ раздался характерный щелчок, можно сделать сразу два вывода: система работает и в ней есть фрион, обеспечивающий прохладу. Дело в том, что датчики не позволят муфте кондиционера «завестись», если газа нет. Секрет в том, что в составе «заправки» для кондиционера, того самого фриона, не только «летучий элемент», но и масло, смазывающее всю систему. А «на сухую» ей работать нельзя.