Въезжаем в лютую жару: как самостоятельно проверить работоспособность кондиционера

Кондиционер или его более продвинутая версия климат-контроль сегодня стали повсеместной опцией, которой оснащены даже бюджетные авто. Прохладным салоном в жару уже не удивишь — к хорошему привыкаешь. Но далеко не все знакомы с устройством «кондея», а определять его работоспособность и вовсе научились лишь по принципу дует/не дует.
Считается, что с такими вопросами надо сразу ехать в мастерскую, ведь «кондей» — сложный агрегат. Да, непростой, но проверить, а порой и локализовать неисправность можно самому. По меньшей мере, это существенно сократит длину чека в автосервисе. Или вовсе лишит «радости» его оплаты.
Итак, задавшись вопросом состоятельности кондиционера в ожидании зноя, первым делом открываем капот, заводим авто и жмем кнопку со снежинкой. Если в ответ раздался характерный щелчок, можно сделать сразу два вывода: система работает и в ней есть фрион, обеспечивающий прохладу. Дело в том, что датчики не позволят муфте кондиционера «завестись», если газа нет. Секрет в том, что в составе «заправки» для кондиционера, того самого фриона, не только «летучий элемент», но и масло, смазывающее всю систему. А «на сухую» ей работать нельзя.
Пункт под номеров два — трубки, красивые, блестящие, алюминиевые, которые хорошо видны в подкапотном пространстве. Одна из них должна быть прохладной при включенной системе. Естественно, для получения искомого эффекта нужно дать «холодильнику» поработать несколько минут. Трубка охладилась — все хорошо.
Если же после десяти минут работы системы трубки остались «забортной температуры», то в системе не хватает газа. Обычно, заправлять кондиционер нужно раз в 3—5 лет, но на практике эту процедуру приходится проводить чаще. Следовательно, есть протечка. Ехать на заправку в таком случае бессмысленно, газ мгновенно выйдет, сначала нужно определить виновника всех бед.
Например, на Ford Fiesta и родственном Fusion часто перетирается шланг кондиционера в самом низу подкапотного пространства, в районе противотуманной фары. А у Mitsubishi Pajero четвертого поколения страдают от коррозии трубки под днищем в районе заднего дивана. Определив причину проблемы, нужно лишь заказать нужную запчасть, заменить ее и заполнить «контур» фрионом.
Кстати, заметить протечку просто: газ выходит из системы с характерной сметанообразной пеной, мгновенно вступая в реакцию с кислородом. Особых навыков для локализации протечки не потребуется, надо просто знать куда смотреть. Форумы по моделям обязательно подскажут.