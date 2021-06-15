Как наступившая жара может добить еще свежий аккумулятор

Вопреки распространенному мнению, гораздо чаще губит аккумуляторы не мороз, а жара. Это становится ясно как день, если, к примеру, вспомнить содержимое школьного курса химии. Из него известно, что чем выше температура, тем интенсивнее идут многие химические реакции.

Это справедливо и для процессов, протекающих в аккумуляторе. В любом таком устройстве постоянно присутствуют токи саморазряда. Они имеют место как внутри корпуса батареи, так и по его поверхности между клеммами — по частицам грязи и влаге. В мороз они, как ни странно, минимальны, а в жару наоборот, велики.

Если машина стоит на солнце, под ее капотом воцаряется настоящее пекло. В котором приходится существовать аккумулятору. Повышенные из-за жары токи саморазряда иной раз могут полностью разрядить «аккум». А это — самая опасная для него ситуация. Несколько разрядов «в ноль» и можно будет бежать в магазин за новой батареей.

У жары есть еще неприятный аспект. Это — физическое испарение воды из электролита в «банках» аккумулятора. При этом падает его уровень, оголяются пластины.