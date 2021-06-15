Как наступившая жара может добить еще свежий аккумулятор

Вопреки распространенному мнению, гораздо чаще губит аккумуляторы не мороз, а жара. Это становится ясно как день, если, к примеру, вспомнить содержимое школьного курса химии. Из него известно, что чем выше температура, тем интенсивнее идут многие химические реакции.
Это справедливо и для процессов, протекающих в аккумуляторе. В любом таком устройстве постоянно присутствуют токи саморазряда. Они имеют место как внутри корпуса батареи, так и по его поверхности между клеммами — по частицам грязи и влаге. В мороз они, как ни странно, минимальны, а в жару наоборот, велики.
Если машина стоит на солнце, под ее капотом воцаряется настоящее пекло. В котором приходится существовать аккумулятору. Повышенные из-за жары токи саморазряда иной раз могут полностью разрядить «аккум». А это — самая опасная для него ситуация. Несколько разрядов «в ноль» и можно будет бежать в магазин за новой батареей.
У жары есть еще неприятный аспект. Это — физическое испарение воды из электролита в «банках» аккумулятора. При этом падает его уровень, оголяются пластины.
Растет плотность электролита, вынуждая входящие в его состав соли частично осаждаться на пластинах. Этот налет снижает проводимость электрического тока. В результате — падение емкости батареи и выдаваемого ею пускового тока.
Кроме того, повышенная температура способствует укоренному окислению клемм батареи. Что дополнительно ухудшает его характеристики и, в конечном счете, также сокращает срок службы. Чтобы избежать или, хотя бы уменьшить воздействие «летних» неприятностей на аккумулятор рекомендуется, прежде всего, по возможности, ставить авто на стоянку в тени, не на открытом солнце.
Параллельно, нужно следить за чистотой корпуса аккумулятора — периодически удалять с него пыль и прочую грязь. Если при осмотре клемм замечаем признаки окисления — зачищаем их. Для предупреждения повторного окисления из можно покрыть тонким слоем графитовой смазки. Продвинутым в техническом плане автовладельцам можно посоветовать следить за уровнем электролита в аккумуляторе и, при необходимости, доливать в его «банки» дистиллированную воду.