Опять обманули: власти еще сильнее «закручивают гайки» при прохождении техосмотра

Основной принципиальной новеллой станет передача контроля и аккредитации операторов техосмотра из ведения Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. Судя по всему, дело это уже решенное, поскольку по словам участников «стола», на него уже имеется одобрение вице-премьера Марата Хуснуллина и даже готовится очередная «дорожная карта» по этому поводу.

Кроме того, планируется ужесточить контроль за проведением самого ТО. Как показывает практика, ушлые граждане уже научились загружать в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД поддельные снимки машин, якобы прошедших ТО. Если сейчас для загрузки в систему достаточно снимков спереди и сзади машины, то планируется расширить число ракурсов. Добавятся кадры сбоку машины, ее фотография внутри пункта ТО и эксперта, проводящего осмотр.

А что до революционной инициативы генерала ГИБДД Михаила Черникова сделать техосмотр для легковых машин необязательным, член Совфеда Александр Пронюшкин сообщил, что за три дня до того громкого заявления, 7 июня, в СФ пришло официальное письмо, подписанное Черниковым, где добровольное ТО было названо «нецелесообразным»

Таким образом генерал, публично выдвигая идею необязательного техосмотра, и не думал ее реализовывать. По этой причине его слова можно объяснить лишь одной версией: чиновники пытаются настроить миллионы автовладельцев на благожелательный для существующей власти лад — в преддверии осенних выборов всевозможных депутатов, в том числе и в Госдуму.