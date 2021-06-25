Вода в «тормозухе»: откуда берется, чем опасна и что делать

«Тормозуха» имеет целый ряд уникальных свойств. И первое — не закипать при высоких температурах. Поскольку тормозная система автомобиля постоянно нагружена, а порой испытывает весьма сильные перегрузки, то жидкость обильно нагревается. Но температура ее кипения составляет 260 градусов, а потому даже при постоянной езде на треке в стиле «газ-тормоз», она продолжает эффективно работать, и деградирует медленнее, чем те же тормозные колодки.
Еще одно свойство — не сжиматься. Жидкость должна как можно точнее передавать усилие от нажатой педали тормоза к тормозным колодкам. Собственно, два этих свойства и меняются в худшую сторону, когда в тормозную систему попадает вода. А попадет она туда гарантированно, и это вопрос времени.
Как было сказано, во время работы «тормозуха» нагревается, и расширяется. В системе образуется излишнее давление, которое стравливается через клапан в расширительном бачке. Однако зимой происходит обратный процесс — жидкость сильно остывает, и в системе образуется так называемое отрицательное давление. И компенсировать его призван все тот же клапан, работающий на впуск. Вместе с небольшим количеством воздуха, в систему и попадает влага. А поскольку тормозная жидкость гигроскопична, поглощает влагу, то со временем воды в «тормозухе» становится больше.
Разбавленная тормозная жидкость начинает терять свои свойства. Так, например, температура закипания может уменьшиться в два раза. А далее, при закипании влага собирается в более крупные пузыри, и со временем «тормозуха» начинает сжиматься. Как следствие — тормоза перестают быть острыми и точными, замедление заметно ухудшается. В конечном итоге, если не поменять жидкость, даже утопленная в половину педаль тормоза не сможет остановить ваш автомобиль.
Определить, сколько воды в тормозной жидкости можно несколькими способами. Например, специальным тестером. Показания в 3,5% влажности говорит о том, что температура закипания вашей «тормозухи» упала практически вдвое. А значит, тормоза автомобиля работают неправильно.
Если нет специального тестера, то для выявления количества влаги в тормозной жидкости можно использовать мультиметр. Для этого на приборе нужно выставить положение 20 Вольт, красным плюсовым щупом коснуться плюсовой клеммы аккумуляторной батареи, а минусовой черный окунуть в бачок с тормозной жидкостью. Показания мультиметра не должны превышать 3 Вольт.
Следите за состоянием тормозной системы вашего автомобиля. Это прежде всего ваша безопасность и безопасность тех, кто вас окружает. Помните, что тормоза — это не только суппорта, диски и колодки, но и еще качественная тормозная жидкость.