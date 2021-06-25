Вода в «тормозухе»: откуда берется, чем опасна и что делать

«Тормозуха» имеет целый ряд уникальных свойств. И первое — не закипать при высоких температурах. Поскольку тормозная система автомобиля постоянно нагружена, а порой испытывает весьма сильные перегрузки, то жидкость обильно нагревается. Но температура ее кипения составляет 260 градусов, а потому даже при постоянной езде на треке в стиле «газ-тормоз», она продолжает эффективно работать, и деградирует медленнее, чем те же тормозные колодки.

Еще одно свойство — не сжиматься. Жидкость должна как можно точнее передавать усилие от нажатой педали тормоза к тормозным колодкам. Собственно, два этих свойства и меняются в худшую сторону, когда в тормозную систему попадает вода. А попадет она туда гарантированно, и это вопрос времени.

Как было сказано, во время работы «тормозуха» нагревается, и расширяется. В системе образуется излишнее давление, которое стравливается через клапан в расширительном бачке. Однако зимой происходит обратный процесс — жидкость сильно остывает, и в системе образуется так называемое отрицательное давление. И компенсировать его призван все тот же клапан, работающий на впуск. Вместе с небольшим количеством воздуха, в систему и попадает влага. А поскольку тормозная жидкость гигроскопична, поглощает влагу, то со временем воды в «тормозухе» становится больше.