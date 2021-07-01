Как быстро избавиться от пыли на решетках воздуховодов климатической системы

Даже при наличии нового салонного фильтра в автомобиле, его внутреннее пространство все равно покрывается тонким слоем мелких частиц грязи. Чтобы удостовериться в этом, достаточно провести пальцем по верхней части передней панели.
Впрочем, пыль скапливается не только на пластике, но и на ЖК-дисплеях, в складках сидений, в подстаканниках и, что самое неприятное, на решетках воздуховодов климатической системы. Именно отсюда пыль удаляется особенно сложно потому, как добраться сквозь узкую щелку между створками весьма проблематично. Впрочем, опытные автомобилисты имеют и на эту проблему свое решение.
Пыль в салоне летом — это не дефект автомобиля, салонного фильтра или уплотнителей (хотя не частое обслуживание и небрежное отношение к транспортному средству лишь усугубляют проблему). Салоны даже новых машин довольно быстро покрываются слоем едва заметных песчинок различного происхождения. Это могут быть мелкие кусочки резины, остатки сажи от выхлопа других автомобилей, песок, пыльца, отшелушенные кусочки кожи самого владельца машины, в конце концов. Вся эта грязь заносится в салон всякий раз, когда открывается дверь или окно автомобиля. И глобально проблему не победить. А потому водители совершенствуются в методах уборки салона.
Чаще всего мы пытаемся подлезть в труднодоступные места свернутым в трубочку кусочком ткани. Однако не всегда этот метод срабатывает идеально. Влажная тряпка размазывает грязь, оставляя разводы, в еще более труднодосягаемых местах. Вспомните, как это бывает со створками воздуховодов системы климат-контроля. Грязные разводы остаются по краям в месте крепления створок. И тут хоть ушной палочкой вычищай. Впрочем, есть методы уборки понадежнее.
Для тщательной протирки дефлекторов кондиционера лучше всего использовать кисть. Впрочем, это должна быть далеко не обычная кисть. В противном случае, вы просто смахнете всю пыль внутрь, и при первом же запуске климатической системы грязь снова окажется на шторках воздуховода, в салоне автомобиля и, что еще хуже, в ваших легких.
Для того, чтобы убрать пыль максимально эффективно вам потребуется губчатая или поролоновая плоская кисточка. Такую совершенно не сложно приобрести, потому как встретить ее можно повсеместно на полках канцелярских магазинов.
Необходимо подобрать размер кисти таким образом, чтобы он совпадал с просветом между шторками воздуховода. И если все подошло идеально, можно действовать. Поролоновая кисть отлично проникает в труднодоступные уголки дефлекторов, делая их и чище, и опрятнее. Но главное, с помощью этого нехитрого инструмента вы сократите количество вдыхаемой вашими легкими пыли и бактерий, которыевызывают различные заболевания — от астмы с аллергией до пресловутого коронавируса.