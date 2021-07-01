Как быстро избавиться от пыли на решетках воздуховодов климатической системы

Даже при наличии нового салонного фильтра в автомобиле, его внутреннее пространство все равно покрывается тонким слоем мелких частиц грязи. Чтобы удостовериться в этом, достаточно провести пальцем по верхней части передней панели.

Впрочем, пыль скапливается не только на пластике, но и на ЖК-дисплеях, в складках сидений, в подстаканниках и, что самое неприятное, на решетках воздуховодов климатической системы. Именно отсюда пыль удаляется особенно сложно потому, как добраться сквозь узкую щелку между створками весьма проблематично. Впрочем, опытные автомобилисты имеют и на эту проблему свое решение.

Пыль в салоне летом — это не дефект автомобиля, салонного фильтра или уплотнителей (хотя не частое обслуживание и небрежное отношение к транспортному средству лишь усугубляют проблему). Салоны даже новых машин довольно быстро покрываются слоем едва заметных песчинок различного происхождения. Это могут быть мелкие кусочки резины, остатки сажи от выхлопа других автомобилей, песок, пыльца, отшелушенные кусочки кожи самого владельца машины, в конце концов. Вся эта грязь заносится в салон всякий раз, когда открывается дверь или окно автомобиля. И глобально проблему не победить. А потому водители совершенствуются в методах уборки салона.