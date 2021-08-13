Как восстановить кожаные и велюровые вставки на дверных картах машины

Новый автомобиль — снова недоступная роскошь. Дефицит машин вызвал повсеместное помутнение на фоне жадности у дилеров, поэтому приобрести обновку сейчас могут себе позволить считанные единицы. Ситуация на рынке вызвала резкий рост цен и на подержанные машины: цены на них взлетели чуть ли не вдвое, а вчерашний рыдван стоит ныне, как крыло от «Боинга». Вывод прост: сейчас не время покупать, а время приводить в порядок и эксплуатировать то, что есть.

Но «горячее время уже поставило свою пробу», как сказал поэт-современник. Богатые нулевые и десятые приучили к потребительскому отношению, автомобиль перестал быть предметом поклонения во всех классах и на него зачастую махнули рукой. Если что — купим новый в кредит. Забыли, в ближайшие пару лет не купим. Поэтому стоит начинать приводить в порядок имеющийся.

С кузовом все примерно понятно: малярный цех, подбор цвета и покраска. Новые колеса. Но что делать с салоном, в который въелась грязь и пыль? Современные чехлы высокого качества способны скрыть проблемы на креслах, но чехлы на дверные карты еще не придумали. Глубокая мойка качественной химией покажет, что элементы декора не только грязные, но и выгоревшие. Воистину, лучше бы не мыли.