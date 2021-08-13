Как восстановить кожаные и велюровые вставки на дверных картах машины

Новый автомобиль — снова недоступная роскошь. Дефицит машин вызвал повсеместное помутнение на фоне жадности у дилеров, поэтому приобрести обновку сейчас могут себе позволить считанные единицы. Ситуация на рынке вызвала резкий рост цен и на подержанные машины: цены на них взлетели чуть ли не вдвое, а вчерашний рыдван стоит ныне, как крыло от «Боинга». Вывод прост: сейчас не время покупать, а время приводить в порядок и эксплуатировать то, что есть.
Но «горячее время уже поставило свою пробу», как сказал поэт-современник. Богатые нулевые и десятые приучили к потребительскому отношению, автомобиль перестал быть предметом поклонения во всех классах и на него зачастую махнули рукой. Если что — купим новый в кредит. Забыли, в ближайшие пару лет не купим. Поэтому стоит начинать приводить в порядок имеющийся.
С кузовом все примерно понятно: малярный цех, подбор цвета и покраска. Новые колеса. Но что делать с салоном, в который въелась грязь и пыль? Современные чехлы высокого качества способны скрыть проблемы на креслах, но чехлы на дверные карты еще не придумали. Глубокая мойка качественной химией покажет, что элементы декора не только грязные, но и выгоревшие. Воистину, лучше бы не мыли.
Тут стоит вспомнить главное русское правило: глаза боятся, а руки делают. Отмыв карты и обозрев разрушения, нужно не отчаиваться, а принимать решения. Пластик, велюровые и матерчатые вставки, а также искусственную кожу можно покрасить. Причем сделать это самостоятельно. Кто-то приобретет специальные составы, а для всех остальных есть универсальное решение: краска для обуви. Подойдет идеально.
Итак, спрятав колонки и непригодные для окраски элементы под малярный скотч, обезжириваем поверхность спиртом и наносим первый слой краски для обуви из нубука, замши и кожи. Торопливость требуется в других местах и при других обстоятельствах, поэтому первый проход — только припылить. Покрывать плотно будем третьим, а то и четвертым слоем, поэтому для восстановления всех четырех дверных карт нужно как минимум два флакона. Благо, стоят они недорого.
Слой сохнет минут 10—15, так что на всю покраску потребуется около полутора часов. Снимать карту не будем, но вот укрыть детали и клавиши скотчем — задача продолжительная, так что на восстановительный ремонт потребуется весь вечер. Зато результат превзойдет все ожидания: дверные карты засверкают новизной, повреждения и царапины скроются под краской, а салон автомобиля приобретет приличный, если не сказать — ухоженный — вид. Разве такой эффект не достоин пятисот рублей инвестиций и вечера, проведенного в гараже?