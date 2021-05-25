Капельная проба: как понять, что масло в вариаторе пора менять

Вариатор — довольно распространенный тип трансмиссии, отвечающий за передачу крутящего момента от двигателя колесам. Подобную КП сегодня можно встретить на огромном количестве автомобилей как японских, так и европейских производителей. От «автомата» ее отличает экономичность, мягкая безрывковая работа, более высокие динамические показатели и, главное, относительная дешевизна. Благодаря всем этим преимуществам вариаторы и полюбили. Но, разумеется, как и за любым другим агрегатом в автомобиле, за вариаторной коробкой необходим определенный уход. А при ее эксплуатации есть целый ряд ограничений.
Как правило, в зависимости от модели автомобиля менять масло в вариаторе рекомендуется на пробеге 40—60 тыс. км. Однако бывают и исключения, когда замена трансмиссионной жидкости требуется чаще. Например, тяжелые условия эксплуатации авто. Это может быть частая езда по пыльным проселкам или в гористой местности. Или просто жесткая эксплуатация с резкими ускорениями, торможениями и пробуксовками. Поездки на короткие расстояния так же плохи, причем не только для вариатора, но и для двигателя. Частая езда по заснеженным дорогам и дорогам, обработанным реагентами. Буксировка тяжелых прицепов. Сложные климатические условия с большими перепадами температур. В общем, все то, что мы с вами ежедневно видим на наших дорогах и при повседневной эксплуатации автомобиля. Но тогда как часто нужно менять масло в вариаторе?
Для того, чтобы определить момент замены трансмиссионной смазки, а заодно проверить здоровье вариатора, можно провести нехитрый тест или так называемую капельную пробу. Для этого необходимо добраться до масляного щупа коробки и капнуть немного масла на чистый лист белой бумаги.
Мутный лубрикант свидетельствуют о том, что в нем содержится большое количество фрикционной пыли и прочих частиц износа элементов трансмиссии. Чем это может грозить? Да хотя бы тем, что в какой-то момент масляные каналы в коробке могут попросту засориться, как человеческие сосуды от обилия жира и холестерина. А что происходит потом? Сперва, снижается работоспособность соленоидов. А далее — жди беды.
Противный горелый запах так же не есть хорошо. Пахнущая гарью трансмиссионная жидкость говорит о том, что коробку перегревали. Это может быть как неправильная эксплуатация и длительная пробуксовка, так и проблемы с системой охлаждения или слабым давлением в системе смазки. В общем, тут уж не только масло менять нужно, но и смотреть состояние коробки. А заодно пересмотреть и переосмыслить свой подход к эксплуатации автомобиля, если, конечно, вы ведете своим деньгам счет.
Если самостоятельная диагностика состояния смазки в вариаторе не про вас, то доверьте это дело профессионалам. Как правило, все вышеперечисленные негативные факторы, ускоряющие износ масла — правда жизни эксплуатации автомобиля в России. А потому лучше заглядывать в вариатор своего автомобиля почаще.
Легкий «капельный тест» не вытянет из вашего кошелька много денег, да и диагностика трансмиссии тоже. А вот если на это махнуть рукой, то покупка нового вариатора или его ремонт встанут в очень приличную сумму.