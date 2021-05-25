Капельная проба: как понять, что масло в вариаторе пора менять

Вариатор — довольно распространенный тип трансмиссии, отвечающий за передачу крутящего момента от двигателя колесам. Подобную КП сегодня можно встретить на огромном количестве автомобилей как японских, так и европейских производителей. От «автомата» ее отличает экономичность, мягкая безрывковая работа, более высокие динамические показатели и, главное, относительная дешевизна. Благодаря всем этим преимуществам вариаторы и полюбили. Но, разумеется, как и за любым другим агрегатом в автомобиле, за вариаторной коробкой необходим определенный уход. А при ее эксплуатации есть целый ряд ограничений.

Как правило, в зависимости от модели автомобиля менять масло в вариаторе рекомендуется на пробеге 40—60 тыс. км. Однако бывают и исключения, когда замена трансмиссионной жидкости требуется чаще. Например, тяжелые условия эксплуатации авто. Это может быть частая езда по пыльным проселкам или в гористой местности. Или просто жесткая эксплуатация с резкими ускорениями, торможениями и пробуксовками. Поездки на короткие расстояния так же плохи, причем не только для вариатора, но и для двигателя. Частая езда по заснеженным дорогам и дорогам, обработанным реагентами. Буксировка тяжелых прицепов. Сложные климатические условия с большими перепадами температур. В общем, все то, что мы с вами ежедневно видим на наших дорогах и при повседневной эксплуатации автомобиля. Но тогда как часто нужно менять масло в вариаторе?