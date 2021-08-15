Как правильно заполнить отработкой пороги, чтобы они не гнили

Гнилые пороги — самая распространенная кузовная проблема в России. Реагенты в тандеме с природой и погодой, забитые стоки и просто повреждения быстро приводят этот кузовной элемент в негодность. Что делать? Правильно, залить отработкой. Казалось бы, чего придумывать велосипед, если этот рецепт придуман и испытан лет 50 назад? Однако не все так просто, как пишут на страницах журналов.
С материалом понятно, набрать старого лубриканта может каждый. Начиная с автосервисов и заканчивая собственным мотором, которому никогда не рано обновить смазку. Другой вопрос, как полученный состав доставить непосредственно внутрь порогов и добиться полного заполнения всех полостей и отверстий, наиболее подверженных коррозии.
Кто-то заливает через воронку, кто-то вводит промышленным шприцем, кто-то использует масленку. Долго, грязно, неприятно. Есть вариант намного проще: краскопульт. Да, вы не ослышались, компрессор с насадкой может сократить время и сделать эту грязную работу намного чище. Но начать стоит не с инструмента.
Чтобы провести внутреннюю обработку порогов, нужно выбрать теплый летний день, а если точнее — теплый летний свободный вечер. Дело в том, что кузов автомобиля в целом и пороги в частности, должны быть теплыми. Далее следует отыскать пустой флакон от современных эмалей и лаков, который сделан так, чтобы надеваться непосредственно на резьбу красокопульта. Как вариант, попросить в любом малярном цеху — дадут несколько, еще и отблагодарят.
В полученную тару заливаем отработку, цепляем к «пистолету» — дюзу или сопло можно использовать фактически любое, какое не жалко — и начинаем заполнять порог через сливные отверстия, которые откроются, стоит лишь снять пластиковые накладки в дверной нише. Экономить материал не нужно, лейте от души. Пройдя круг, нужно вернуть пластик на место и завести мотор — впереди завершающая часть процедуры.
После заполнения порогов отработкой, надо на машине как следует прокатиться. Тогда и только тогда масло заполнит все ниши и полости, растечется ровным слоем. Резкие ускорения и спортивное торможение применять не обязательно, но 5—10 раз остановиться и вновь ускориться все же стоит. Отработка — густая, и ее перемещений чувствоваться не будет, сколько бы ее в порог не налили. Но со она загустеет и превратится в толстую и надежную пленку, которая сбережет металл от ржавчины. Кстати, несмотря на многочисленные рекомендации проводить эту процедуру ежегодно смысла нет — достаточно обновлять отработку каждые 4—5 лет.