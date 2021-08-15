Как правильно заполнить отработкой пороги, чтобы они не гнили

Гнилые пороги — самая распространенная кузовная проблема в России. Реагенты в тандеме с природой и погодой, забитые стоки и просто повреждения быстро приводят этот кузовной элемент в негодность. Что делать? Правильно, залить отработкой. Казалось бы, чего придумывать велосипед, если этот рецепт придуман и испытан лет 50 назад? Однако не все так просто, как пишут на страницах журналов.

С материалом понятно, набрать старого лубриканта может каждый. Начиная с автосервисов и заканчивая собственным мотором, которому никогда не рано обновить смазку. Другой вопрос, как полученный состав доставить непосредственно внутрь порогов и добиться полного заполнения всех полостей и отверстий, наиболее подверженных коррозии.

Кто-то заливает через воронку, кто-то вводит промышленным шприцем, кто-то использует масленку. Долго, грязно, неприятно. Есть вариант намного проще: краскопульт. Да, вы не ослышались, компрессор с насадкой может сократить время и сделать эту грязную работу намного чище. Но начать стоит не с инструмента.