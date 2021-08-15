Как правильно заполнить отработкой пороги, чтобы они не гнили

Фото avto-oblast.ru
Отработка, то есть отжившее свое моторное масло, давний и популярный способ сохранения автомобильных порогов от ржавчины. Наверное, это самый известный метод, однако далеко не все автовладельцы знают, как правильно провернуть эту операцию. Портал «АвтоВзгляд» расставит все точки над «i».
Эдуард Раскин

Гнилые пороги — самая распространенная кузовная проблема в России. Реагенты в тандеме с природой и погодой, забитые стоки и просто повреждения быстро приводят этот кузовной элемент в негодность. Что делать? Правильно, залить отработкой. Казалось бы, чего придумывать велосипед, если этот рецепт придуман и испытан лет 50 назад? Однако не все так просто, как пишут на страницах журналов.

С материалом понятно, набрать старого лубриканта может каждый. Начиная с автосервисов и заканчивая собственным мотором, которому никогда не рано обновить смазку. Другой вопрос, как полученный состав доставить непосредственно внутрь порогов и добиться полного заполнения всех полостей и отверстий, наиболее подверженных коррозии.

Кто-то заливает через воронку, кто-то вводит промышленным шприцем, кто-то использует масленку. Долго, грязно, неприятно. Есть вариант намного проще: краскопульт. Да, вы не ослышались, компрессор с насадкой может сократить время и сделать эту грязную работу намного чище. Но начать стоит не с инструмента.

Фото 7gear.ru

Чтобы провести внутреннюю обработку порогов, нужно выбрать теплый летний день, а если точнее — теплый летний свободный вечер. Дело в том, что кузов автомобиля в целом и пороги в частности, должны быть теплыми. Далее следует отыскать пустой флакон от современных эмалей и лаков, который сделан так, чтобы надеваться непосредственно на резьбу красокопульта. Как вариант, попросить в любом малярном цеху — дадут несколько, еще и отблагодарят.

В полученную тару заливаем отработку, цепляем к «пистолету» — дюзу или сопло можно использовать фактически любое, какое не жалко — и начинаем заполнять порог через сливные отверстия, которые откроются, стоит лишь снять пластиковые накладки в дверной нише. Экономить материал не нужно, лейте от души. Пройдя круг, нужно вернуть пластик на место и завести мотор — впереди завершающая часть процедуры.

После заполнения порогов отработкой, надо на машине как следует прокатиться. Тогда и только тогда масло заполнит все ниши и полости, растечется ровным слоем. Резкие ускорения и спортивное торможение применять не обязательно, но 5—10 раз остановиться и вновь ускориться все же стоит. Отработка — густая, и ее перемещений чувствоваться не будет, сколько бы ее в порог не налили. Но со она загустеет и превратится в толстую и надежную пленку, которая сбережет металл от ржавчины. Кстати, несмотря на многочисленные рекомендации проводить эту процедуру ежегодно смысла нет — достаточно обновлять отработку каждые 4—5 лет.

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15 августа 2021
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