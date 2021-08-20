5 деталей в машине, которые обязательно нужно проверить перед осенью

Смена погоды влияет на большинство узлов и агрегатов машины. Особенно ощутимо это сказывается осенью, когда температура воздуха снижается, увеличивается количество дождей, а световой день сокращается. Чтобы автомобиль не подкинул сюрпризов, лучше подготовить его к сезону заранее. Вот основные детали и узлы, которые надо осмотреть и проверить.
Пыльники
Эти детали защищают дорогостоящие узлы вроде ШРУСов от попадания воды и грязи. Если на них появился разрыв или трещина, замена ШРУСа будет лишь вопросом времени. Так что лучше поменять копеечные расходники и забыть о проблеме.
Тормоза
Тут речь идет о состоянии тормозных шлангов, на которых не должно быть повреждений. В порядке должны быть и резинки, защищающие тросы стояночного тормоза. Помните, что если через «брешь» в этой резинке попадет вода и замерзнет ночью, с ручного тормоза вы авто не снимите. Придется срывать его силой, что чревато поломкой «ручника».
Дренаж
Осмотрите и прочистите дренажные отверстия на кузове машины. Кроме того, снимите передние брызговики и удалите грязь, которая скопилась между ними и подкрылками. Это частая проблема многих авто, причем, как бюджетных, так и довольно дорогих. Таким образом вы предупредите появление коррозии на кузове.
Замена «дворников»
Не такой уж банальный совет, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что стекла у всех современных машин сейчас делают слишком «мягкими» и исцарапать их резинками стеклоочистителей довольно просто. Если не хотите ночью на дороге щуриться от бликов, возникших из-за многочисленных царапин, подойдите к процессу замены основательно.
Щетка должна чистить стекло уже при первом взмахе. А если она оставляет следы, то такой расходник надо менять. Изучите интернет-форумы. Там очень много написано о том, какие производители выпускают так называемые мягкие щетки. Вот их и ставьте. Такие «дворники» не будут нещадно царапать стекло, значит глаза в дороге станут меньше напрягаться.
Тест кондиционера и отопителя
Кондиционер полезен не только в жаркую погоду, но и когда на улице сыро и мокро. Ведь он сушит воздух, то есть стекла в машине не будут запотевать. А с «печкой» все и так ясно: если она хорошо греет, то поездка будет комфортной.
Проверьте, во всех ли направлениях поступает воздух. Направьте поток в ноги или на лобовое стекло. Если в каком-то направлении обдув не идет, то стоит проверить заслонки, которые могли закиснуть и подклинить.