5 деталей в машине, которые обязательно нужно проверить перед осенью

Смена погоды влияет на большинство узлов и агрегатов машины. Особенно ощутимо это сказывается осенью, когда температура воздуха снижается, увеличивается количество дождей, а световой день сокращается. Чтобы автомобиль не подкинул сюрпризов, лучше подготовить его к сезону заранее. Вот основные детали и узлы, которые надо осмотреть и проверить.

Пыльники

Эти детали защищают дорогостоящие узлы вроде ШРУСов от попадания воды и грязи. Если на них появился разрыв или трещина, замена ШРУСа будет лишь вопросом времени. Так что лучше поменять копеечные расходники и забыть о проблеме.

Тормоза

Тут речь идет о состоянии тормозных шлангов, на которых не должно быть повреждений. В порядке должны быть и резинки, защищающие тросы стояночного тормоза. Помните, что если через «брешь» в этой резинке попадет вода и замерзнет ночью, с ручного тормоза вы авто не снимите. Придется срывать его силой, что чревато поломкой «ручника».

Дренаж

Осмотрите и прочистите дренажные отверстия на кузове машины. Кроме того, снимите передние брызговики и удалите грязь, которая скопилась между ними и подкрылками. Это частая проблема многих авто, причем, как бюджетных, так и довольно дорогих. Таким образом вы предупредите появление коррозии на кузове.