5 причин, почему при движении автомобиль вдруг начало трясти

Обычно, когда вибрация не слишком ощутима, на нее не обращают внимание. Это ошибка, ведь даже небольшая тряска говорит о том, что в машине что-то не так. Если не найти причину, вибрация будет прогрессировать, что приведет к серьезной поломке или тяжелой аварии. Вот основные узлы, приполомке которых чувствуется сильная детонация.
Ходовая часть
Развалившийся подшипник ступицы или изношенные ШРУСы могут провоцировать небольшие вибрации в начале движения автомобиля. А если проблему запустить, тряска усилится настолько, что нормально ехать вы уже не сможете. В худшем случае, это приведет к вырванному колесу.
Крепление силового агрегата
Если износились опоры двигателя, то нарушается фиксация силового агрегата, и он начинает сильно вибрировать под капотом. Это приводит к тому, что может порваться сильфон на приемной трубе глушителя и к вибрациям добавиться еще и противный звук.
Неисправности двигателя
Двигатель может сильно вибрировать и из-за засорения топливных форсунок, когда водитель залил в бак «бодяжное» топливо. В результате получается ситуация, что топливо поступает в камеры сгорания неравномерно, а это приводит к сильной детонации и вибрациям. В худшем случае это может закончиться капитальным ремонтом мотора из-за того, что разрушатся поршневые кольца.
Коробка передач
Вибрации может вызывать изношенное сцепление, и это меньшее из зол, ведь его можно поменять. А вот если симптомы появились на «автомате», это признак скорого и явно дорогого ремонта. Вибрации могут спровоцировать утечка рабочей жидкости из «автомата», а также механические поломки.
Рулевая рейка
Если у рейки износились наконечники, они начинают болтаться, что приводит к вибрации передних колес. Вот поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Беда в том, что в большинстве случаев рулевые рейки ремонту не подлежат. Их меняют в сборе, а это недешевое удовольствие. Плюс, самостоятельно это сделать очень сложно и придется обращаться в сервис.