5 причин, почему при движении автомобиль вдруг начало трясти

Фото из открытых источников
Очень часто бывает так, что при начале движения автомобиль ведет себя так, будто его бьет озноб. По кузову распространяются вибрации и тряска, что может сильно напугать водителя. О том, где искать неисправность, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Обычно, когда вибрация не слишком ощутима, на нее не обращают внимание. Это ошибка, ведь даже небольшая тряска говорит о том, что в машине что-то не так. Если не найти причину, вибрация будет прогрессировать, что приведет к серьезной поломке или тяжелой аварии. Вот основные узлы, приполомке которых чувствуется сильная детонация.

Ходовая часть

Развалившийся подшипник ступицы или изношенные ШРУСы могут провоцировать небольшие вибрации в начале движения автомобиля. А если проблему запустить, тряска усилится настолько, что нормально ехать вы уже не сможете. В худшем случае, это приведет к вырванному колесу.

Крепление силового агрегата

Если износились опоры двигателя, то нарушается фиксация силового агрегата, и он начинает сильно вибрировать под капотом. Это приводит к тому, что может порваться сильфон на приемной трубе глушителя и к вибрациям добавиться еще и противный звук.

Неисправности двигателя

Двигатель может сильно вибрировать и из-за засорения топливных форсунок, когда водитель залил в бак «бодяжное» топливо. В результате получается ситуация, что топливо поступает в камеры сгорания неравномерно, а это приводит к сильной детонации и вибрациям. В худшем случае это может закончиться капитальным ремонтом мотора из-за того, что разрушатся поршневые кольца.

Фото из открытых источников

Коробка передач

Вибрации может вызывать изношенное сцепление, и это меньшее из зол, ведь его можно поменять. А вот если симптомы появились на «автомате», это признак скорого и явно дорогого ремонта. Вибрации могут спровоцировать утечка рабочей жидкости из «автомата», а также механические поломки.

Рулевая рейка

Если у рейки износились наконечники, они начинают болтаться, что приводит к вибрации передних колес. Вот поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Беда в том, что в большинстве случаев рулевые рейки ремонту не подлежат. Их меняют в сборе, а это недешевое удовольствие. Плюс, самостоятельно это сделать очень сложно и придется обращаться в сервис.

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23 августа 2021
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