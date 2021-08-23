5 причин, почему при движении автомобиль вдруг начало трясти

Обычно, когда вибрация не слишком ощутима, на нее не обращают внимание. Это ошибка, ведь даже небольшая тряска говорит о том, что в машине что-то не так. Если не найти причину, вибрация будет прогрессировать, что приведет к серьезной поломке или тяжелой аварии. Вот основные узлы, приполомке которых чувствуется сильная детонация.

Ходовая часть

Развалившийся подшипник ступицы или изношенные ШРУСы могут провоцировать небольшие вибрации в начале движения автомобиля. А если проблему запустить, тряска усилится настолько, что нормально ехать вы уже не сможете. В худшем случае, это приведет к вырванному колесу.

Крепление силового агрегата

Если износились опоры двигателя, то нарушается фиксация силового агрегата, и он начинает сильно вибрировать под капотом. Это приводит к тому, что может порваться сильфон на приемной трубе глушителя и к вибрациям добавиться еще и противный звук.

Неисправности двигателя

Двигатель может сильно вибрировать и из-за засорения топливных форсунок, когда водитель залил в бак «бодяжное» топливо. В результате получается ситуация, что топливо поступает в камеры сгорания неравномерно, а это приводит к сильной детонации и вибрациям. В худшем случае это может закончиться капитальным ремонтом мотора из-за того, что разрушатся поршневые кольца.