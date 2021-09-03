Хитрый способ сэкономить топливо благодаря колесным дискам

Правильно выбранный колесный диск будет не только радовать глаз, но и экономить топливо. Одну из главных «скрипок» в этом деле будет играть вес. Чем он выше, тем больше инерция у колеса в сборе и тем больше горючего уходит на его раскрутку при разгоне. Достаточно сказать, что при уменьшении общего веса каждого колеса (диска и шины) на пять килограммов, машина будет разгоняться на 4—5% быстрее. Сколькими литрами сэкономленного топлива эта прибавка оборачивается, можно подсчитать только для каждой конкретно модели авто — исходя из ее массы и типа двигателя.

В любом случае, примерно 5% сэкономленного на разгонах горючего — это существенно. Оговоримся, что тему влияния веса и прочих характеристик шин мы в данном материале мы оставим за кадром, — речь в данном случае идет исключительно о дисках.

Выяснив, что одним из ключевых параметров, влияющих на экономию бензина (или дизтоплива), является масса колеса, сразу же приходим к первому выводу: стальные колесные диски в этом деле будут мешать — из-за своего большого веса. Известно, что, например, среднестатистический стальной диск размера 215/50R17 весит порядка 13 кг. Хороший легкосплавный будет иметь массу около 11 кг, а кованный — менее 10 кг. Почувствуйте разницу, как говорится. Таким образом, отказавшись от «железа» ради экономии топлива, мы выбираем «литье», а в идеале — кованные диски.