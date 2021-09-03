Хитрый способ сэкономить топливо благодаря колесным дискам

Правильно выбранный колесный диск будет не только радовать глаз, но и экономить топливо. Одну из главных «скрипок» в этом деле будет играть вес. Чем он выше, тем больше инерция у колеса в сборе и тем больше горючего уходит на его раскрутку при разгоне. Достаточно сказать, что при уменьшении общего веса каждого колеса (диска и шины) на пять килограммов, машина будет разгоняться на 4—5% быстрее. Сколькими литрами сэкономленного топлива эта прибавка оборачивается, можно подсчитать только для каждой конкретно модели авто — исходя из ее массы и типа двигателя.
В любом случае, примерно 5% сэкономленного на разгонах горючего — это существенно. Оговоримся, что тему влияния веса и прочих характеристик шин мы в данном материале мы оставим за кадром, — речь в данном случае идет исключительно о дисках.
Выяснив, что одним из ключевых параметров, влияющих на экономию бензина (или дизтоплива), является масса колеса, сразу же приходим к первому выводу: стальные колесные диски в этом деле будут мешать — из-за своего большого веса. Известно, что, например, среднестатистический стальной диск размера 215/50R17 весит порядка 13 кг. Хороший легкосплавный будет иметь массу около 11 кг, а кованный — менее 10 кг. Почувствуйте разницу, как говорится. Таким образом, отказавшись от «железа» ради экономии топлива, мы выбираем «литье», а в идеале — кованные диски.
Еще один параметр, от которого зависит вес диска — его размер. На большинстве современных машин массового сегмента он колеблется в пределах от R15 до R20. Разумеется, бывают колеса и меньших размеров, и больших, но мы говорим сейчас о самых распространенных из них.
Чаще всего, на одну и ту же модель машины производитель допускает установку дисков разных размеров. Например, R15 и R16. Или R16, R17 и R18. Либо что-то в подобном роде. Но не стоит забывать, что чем больше у вас колеса, тем они тяжелее. Так, разность весов легкосплавных колес одинакового дизайна, но «соседних» диаметров, составляет примерно 15—25%. То есть, если условный литой диск R16 у вас весит 9,5 кг, то точно такой же в размере R18 потянет примерно на 13 кг. Разница в 3,5 килограмма — это существенно. И она будет тем выше, чем крупнее сравниваемые диски. Так, разница в весе между R18 и R20 окажется уже в районе 5 килограммов.
Таким образом, ради снижения массы колеса и следующей за ней экономии топлива, нам следует выбирать кованный диск минимально допустимого для конкретно вашей модели авто размера.
А чтобы снизить его сопротивление о воздух, также влияющее на топливную экономичность, имеет смысл склониться к такому дизайну диска, который максимально приближался бы к форме монолитного круга — с минимальным количеством и размерами прорезей и пазов на его поверхности.