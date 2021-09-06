Сухо и комфортно: хитрый способ убрать мокрый зонт в автомобиле

Мы научили машину ездить самостоятельно и на электричестве, пользуемся спутниковой навигацией, заправляемся с карточки, не покидая салон, и даже можем купить новый автомобиль, не выходя из дома. Но что делать с мокрым зонтом, садясь в салон — до сих пор вопрос. Куда его? На кресло положить, чтобы потом сесть в лужу, в прямом и переносном смысле? А может быть плюхнуть на коврик, чтобы он, предварительно облетев весь салон, превратился в кусок грязи? Кто-то кладет в подстаканник — забавно выглядит и очень неудобно — или в «карман» дверной карты, бережно не задавая себе вопрос, куда же девается вода после.

Элегантное решение этой проблемы есть у считанного количества моделей, поэтому большинство водителей вынуждено искать место для зонта «по месту» — некоторые даже пакетик целлофановый для этих нужд в бардачке хранят. Потом, конечно, забывают про него и долго, с трепетом отстирывают плесень. Логики скажут — используй крючок на ручку или на подголовник. Просто и понятно, ничего городить не надо. Но вот при маневре это мокрое чудо обязательно сорвется и отправится куда? Правильно — под кресло. Впрочем, есть действительно красивое и дешевое устройство, которое позволяет раз и навсегда решить проблему мокрого зонта, не прибегая к глобальным конструктивным улучшением.