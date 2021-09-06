Сухо и комфортно: хитрый способ убрать мокрый зонт в автомобиле

Мы научили машину ездить самостоятельно и на электричестве, пользуемся спутниковой навигацией, заправляемся с карточки, не покидая салон, и даже можем купить новый автомобиль, не выходя из дома. Но что делать с мокрым зонтом, садясь в салон — до сих пор вопрос. Куда его? На кресло положить, чтобы потом сесть в лужу, в прямом и переносном смысле? А может быть плюхнуть на коврик, чтобы он, предварительно облетев весь салон, превратился в кусок грязи? Кто-то кладет в подстаканник — забавно выглядит и очень неудобно — или в «карман» дверной карты, бережно не задавая себе вопрос, куда же девается вода после.
Элегантное решение этой проблемы есть у считанного количества моделей, поэтому большинство водителей вынуждено искать место для зонта «по месту» — некоторые даже пакетик целлофановый для этих нужд в бардачке хранят. Потом, конечно, забывают про него и долго, с трепетом отстирывают плесень. Логики скажут — используй крючок на ручку или на подголовник. Просто и понятно, ничего городить не надо. Но вот при маневре это мокрое чудо обязательно сорвется и отправится куда? Правильно — под кресло. Впрочем, есть действительно красивое и дешевое устройство, которое позволяет раз и навсегда решить проблему мокрого зонта, не прибегая к глобальным конструктивным улучшением.
Можно, конечно, вырезать из пластиковой канистры, но лучше и аккуратнее все же расщедриться на жертву для всеми любимой китайской барахолки, приобретя специальный кронштейн с емкостью, куда аккуратно и ловко ложиться мокрый зонт. Он крепится на подголовник и позволяет каплям воды стекать на коврик, который вообще-то для этих целей там и лежит. Устройство достаточно стойкое к маневрам и перестроениям, не сваливается и, что наиболее важно, стоит сущие копейки. Так к чему все эти страдания и очередное изобретение велосипеда, если можно просто купить готовый вариант за 250 рублей и повесить в машину, раз и навсегда решив насущную проблему?
Личный автомобиль — он на то и личный, чтобы полностью устроить его для себя, адаптировать для своих нужд и потребностей. Сегодня есть множество интересных решений и актуальных устройств, позволяющих сделать машину комфортной для конкретного водителя. Не нужно терпеть и страдать, нужно локализовывать конкретные проблемы, а потом искать пути их решения. Ведь все для этого необходимое у нас есть. Надо только встать с дивана.