Что будет, если на зиму поставить в автомобиль аккумулятор большей емкости

​Но на самом деле, оба параметра важны. Однако за зимний ориентир, а мы предполагаем, что к зиме машину нужно подготовить более тщательно, лучше взять второй. Число холодного запуска не должно быть ниже того, что указано на заводском аккумуляторе. В противном случае из-под капота в мороз мы услышим тщетные потуги стартера прокрутить маховик двигателя, масло в котором загустело от холода. Взяв же аккумулятор с большим числом холодного запуска, вы просто гарантируете себе успешный старт двигателя в любой мороз.

Емкость же так же можно брать смело выше, не боясь, что что-то случится с батареей или генератором. Это лишь увеличит количество попыток завести машину. И не нужно бояться, что генератор не сдюжит, заряжая такой аккумулятор. В его значениях тока указан верхний параметр, который может выдать устройство. Но на деле генератор выдает ровно столько, сколько нужно потребителям. А потому все будет работать идеально, как и с родным аккумулятором.

А вот если у АКБ средний зарядный ток будет больше, чем может выдать генератор, то тут жди недозаряда батареи. Но такое вряд ли возможно. Потому как средний ток заряда аккумулятора ничтожно низок. А потому недозаряд или перезаряд батареи может произойти лишь в одном случае — неисправность генератора.

Но почему тогда автопроизводители изначально не ставят мощные аккумуляторы? Все дело в том, что АКБ подбираются с учетом региона эксплуатации. И, как правило, соответствуют потребностям автомобилистов той или иной страны. Другой вопрос, если ваша машина была пригнана из более теплых широт или стран. В этом случае возможностей ее аккумуляторной батареи может не хватить. А потому ее следует заменить, подобрав более емкий аккумулятор с большим током холодного запуска.