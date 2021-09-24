Что будет, если на зиму поставить в автомобиль аккумулятор большей емкости

Зима — сложное время года и тяжелое испытание для автомобиля в целом и его агрегатов в частности. Они подвергаются не только высокой температурной нагрузке, но и воздействию окружающей среды. И на передке этого противостояния техники и стихии находится аккумуляторная батарея. От ее здоровья и состояния зависит успех запуска двигателя в морозы и работа электрической сети транспортного средства. А потому аккумулятор — является одним из первых претендентов на улучшение.
Впрочем, вся модернизация АКБ сводится к установке батареи большего емкости. Этот параметр, как правило, указывается в первых двух цифрах в характеристиках батареи, и измеряется в ампер часах (Ah). Обуславливается такой тюнинг тем, что при экстремальных температурах более емкий аккумулятор позволяет дольше крутить стартер. И при прочих исправных системах это дает больший шанс уехать в минусовую температуру на своей машине. Но не повлияет ли это негативно на работу, например, того же генератора, стартера или самого аккумулятора?
Для начала разберем еще один важный параметр аккумуляторной батареи — ток холодного запуска. Его обозначает второе число, состоящее из трех цифр, пусть это будет 680А. Он означает, какой ток способен выдать аккумулятор кратковременно при холодном запуске на стартер. В этом вся сила аккумуляторной батареи.
Но на самом деле, оба параметра важны. Однако за зимний ориентир, а мы предполагаем, что к зиме машину нужно подготовить более тщательно, лучше взять второй. Число холодного запуска не должно быть ниже того, что указано на заводском аккумуляторе. В противном случае из-под капота в мороз мы услышим тщетные потуги стартера прокрутить маховик двигателя, масло в котором загустело от холода. Взяв же аккумулятор с большим числом холодного запуска, вы просто гарантируете себе успешный старт двигателя в любой мороз.
Емкость же так же можно брать смело выше, не боясь, что что-то случится с батареей или генератором. Это лишь увеличит количество попыток завести машину. И не нужно бояться, что генератор не сдюжит, заряжая такой аккумулятор. В его значениях тока указан верхний параметр, который может выдать устройство. Но на деле генератор выдает ровно столько, сколько нужно потребителям. А потому все будет работать идеально, как и с родным аккумулятором.
А вот если у АКБ средний зарядный ток будет больше, чем может выдать генератор, то тут жди недозаряда батареи. Но такое вряд ли возможно. Потому как средний ток заряда аккумулятора ничтожно низок. А потому недозаряд или перезаряд батареи может произойти лишь в одном случае — неисправность генератора.
Но почему тогда автопроизводители изначально не ставят мощные аккумуляторы? Все дело в том, что АКБ подбираются с учетом региона эксплуатации. И, как правило, соответствуют потребностям автомобилистов той или иной страны. Другой вопрос, если ваша машина была пригнана из более теплых широт или стран. В этом случае возможностей ее аккумуляторной батареи может не хватить. А потому ее следует заменить, подобрав более емкий аккумулятор с большим током холодного запуска.